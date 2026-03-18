Certina DS-X GMT, un reloj versátil para tres momentos del día

En la era de la versatilidad, buscamos accesorios que acompañen nuestro ritmo diario sin comprometer estilo ni funcionalidad. La colección DS-X GMT de Certina responde exactamente a esta necesidad: un reloj pensado para moverse con naturalidad entre entrenamientos, jornadas de trabajo y planes afterwork o cenas con amigos. Diseño, comodidad y practicidad se combinan en una pieza contemporánea que se adapta a cada momento del día.
Innovación y resistencia en clave GMT
La DS-X GMT combina sofisticación y robustez. Su caja de acero inoxidable de 41 mm incorpora dos biseles giratorios: uno con puntos cardinales y otro GMT de 24 horas, ideal para controlar simultáneamente dos husos horarios. Destaca por su nueva versión del emblemático sistema DS: el DS Concept Extreme Shock Resistance, que garantiza una durabilidad superior, junto con hermeticidad hasta 20 bar (200 m), Super-LumiNova® y corona enroscada protegida, pensada para un uso exigente.
Colores y correas para cada estilo
La colección se presenta en cinco versiones de color, con esferas blancas o grises y combinaciones de bisel en naranja/azul, verde/negro y rojo/negro. Cada modelo puede elegirse con correa de caucho o pulsera de acero, mientras que la aguja GMT armoniza con el color del bisel, aportando un toque de estilo que marca la diferencia.
Con la DS-X GMT, Certina ofrece un reloj que no solo mide el tiempo, sino que acompaña al ritmo de tu vida: del gimnasio a la oficina, y hasta la cena más elegante.