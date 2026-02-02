Vueling te lleva a los carnavales más icónicos, de Canarias a Venecia

lunes 02 de febrero de 2026 , 08:45h

Carnaval es el momento perfecto para disfrutar del ambiente de la calle, improvisar planes, ponerse una máscara y dejarse llevar por la música. Una época del año para viajar, descubrir nuevas tradiciones y vivir una de las mejores festividades del año desde dentro.

Para quienes buscan vivir la experiencia al máximo, Vueling propone siete destinos donde y disfrutar el Carnaval de forma auténtica, combinando cultura, espectáculo y diversión sin límites.

Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria: Carnaval en mayúsculas, en “modo verano”

Si hay un lugar donde el Carnaval se vive como un auténtico festival al aire libre, es Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, la ciudad se transforma del 16 de enero al 22 de febrero con concursos de murgas y comparsas, desfiles multitudinarios y noches de música en la calle. La espectacular Gala de Elección de la Reina, con sus trajes de fantasía, es uno de los grandes momentos.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra del 23 de enero al 1 de marzo, suma su lado más pop, diverso y transgresor, con temática de Las Vegas y eventos tan emblemáticos como la Gala Drag Queen, además de cabalgatas y fiestas de día.

Vueling conecta Tenerife y Gran Canaria con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia; además, Tenerife también cuenta con conexión con Oviedo.

Cádiz: humor, compás y una escapada con sabor a bodega

El Carnaval de Cádiz se vive a pie de calle. Del 12 al 22 de febrero, el centro histórico se convierte en un escenario improvisado donde chirigotas y comparsas cantan al momento, mezclando ironía y mucho ingenio, mientras vecinos y visitantes se suman al ambiente sin necesidad de grandes desfiles ni horarios.

Vueling ofrece vuelos a Jerez desde Barcelona, con 6 frecuencias semanales, y Palma, con 4 frecuencias a la semana.

Sevilla: el sur como base perfecta para un Carnaval con plan B (y plan C)

Sevilla es una escapada perfecta incluso sin un plan cerrado: paseos por barrios como Triana o la Alameda, buena mesa y una vida cultural y nocturna siempre activa. Entre el 12 y el 18 de febrero, la ciudad suma ambiente festivo con actuaciones de agrupaciones carnavalescas en bares y espacios culturales, concursos y coplas que resuenan en plazas y locales del centro, conectando con la tradición del Carnaval andaluz.

Vueling conecta Sevilla con Barcelona, Lanzarote, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife y Valencia.

Venecia: máscaras, palazzi y el Carnaval más cinematográfico

Del 7 al 11 de febrero, Venecia se transforma en un escenario de película: plazas y canales parecen decorados a cielo abierto mientras los visitantes se mezclan entre máscaras, capas y trajes barrocos. Es el destino ideal para quienes buscan elegancia y teatralidad, con momentos emblemáticos como el “Flight of the Angel”, que marca el inicio oficial de la celebración, además de bailes de máscaras, desfiles y eventos en palacios históricos que permiten vivir el Carnaval con todo su esplendor y tradición.

La aerolínea ofrece vuelos directos a Venecia desde Barcelona con 15 frecuencias semanales.

Niza: Carnaval mediterráneo con flores, luz y desfile frente al mar

Para quienes asocian el Carnaval con color y luz mediterránea, Niza es una apuesta segura. En 2026, el Carnaval se celebrará del 11 de febrero al 1 de marzo, y sus desfiles carnavalescos y, en particular, las célebres Batailles de Fleurs convierten el paseo marítimo en un desfile de carrozas florales, música y ambiente festivo con sello Riviera.

Vueling ofrece vuelos directos a Niza desde Barcelona con 10 frecuencias semanales.