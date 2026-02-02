El año pasado viajaron más de 75.000 españoles a Islandia

lunes 02 de febrero de 2026 , 10:15h

El interés de los viajeros españoles por Islandia continúa en expansión, consolidándose como uno de los destinos de mayor crecimiento en los últimos años. Según datos de la oficina de turismo, solo en 2025, el país nórdico recibió 75.540 visitantes procedentes de España, lo que representa un incremento del 5,14% respecto al año anterior.

Este aumento responde a una combinación de factores clave, como la creciente demanda de experiencias vinculadas a la naturaleza y la sostenibilidad y una mayor visibilidad del destino en el mercado español.

En este contexto, Islandia Tours, touroperador de viajes a Islandia que forma parte del Grupo Island Tours, ha desempeñado un papel relevante como especialista en el destino, gracias a su profundo conocimiento del territorio y a una programación diseñada para ofrecer experiencias de calidad, con itinerarios cuidadosamente seleccionados, grupos equilibrados y un alto nivel de servicio.

La presencia de la compañía en FITUR 2026, que tuvo lugar del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, refuerza su compromiso con el mercado español y su voluntad de seguir colaborando estrechamente con agencias de viajes, instituciones y partners locales, presentando propuestas adaptadas a las nuevas demandas del viajero y anticipándose a las tendencias del sector.

Durante la feria, Grupo Island Tours presentó –tanto al público profesional como al final– su nuevo catálogo de viajes para 2026, que reúne propuestas y experiencias originales y únicas de sus tres marcas: Islandia Tours, Pacífico Tours y América Tours.

Con esta nueva programación, la mayorista da un paso adelante en su apuesta por la calidad del servicio y reafirma su objetivo de ofrecer viajes con contenido, profundidad y autenticidad, manteniendo su carácter de especialista, su sello de cercanía y el conocimiento profundo que le caracteriza.

Asimismo, mantiene como principios su compromiso con la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades locales.