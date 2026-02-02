Side part, el corte masculino que nunca pasa de moda

lunes 02 de febrero de 2026 , 09:00h

Si hay un corte masculino que nunca pasa de moda, ese es sin duda el side part, que se caracteriza por raya a un lado con los laterales más cortos o degradados y la parte de arriba, más larga pero volcada a derecha o izquierda. Es un estilo formal, clásico, muy de ejecutivo, que puede combinarse con el undercut y únicamente requiere mantenimiento a ambos lados, con máquina o tijera, como queramos. A la hora de peinarlo, mejor con el cabello húmedo y siempre con orientación al lateral donde recae todo el peso capilar, dejando la raya expuesta, bien definida.

El estilo “niño bueno” como popularmente se llama al corte side part nunca ha estado de moda porque nunca ha dejado de ser un corte actual, es lo suficientemente convencional (en el buen sentido) y clásico para no verse afectado por los vaivenes de las modas y tendencias. Además, es un look de pocas variaciones, básicamente un mayor o menor degradado en los laterales o una definición más o menos precisa de la línea de la raya: “El fading se hace también en la nuca, no hay que olvidar ese detalle, pero es la raya lateral la verdadera protagonista del side part, a la que se agrega más volumen (fijación media) y textura. Es un corte sofisticado y moderno que da una apariencia profesional y de limpieza, de cierto aseo. Puede hacerse en cabellos tanto rizados como lisos y si lo mezclamos con el undercut, podemos dejar su look tan serio por otro más atrevido y urbano. Para un acabado pulido, lo mejor es usar ceras y pomadas de fijación media/alta” – nos cuenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral junto a la Plaza de Olavide en Madrid.

En Hollywood, es un estilo con gran cantidad de seguidores sobre todo en galas y entregas de premios precisamente por ese look clásico, elegante y formal, casos de Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill, Jon Hamm o Ryan Reynolds.

Cómo peinar y mantener el side cut

Andrés Martín, responsable de California Dreaming, distribuidora española de la firma capilar masculina y americana BYRD Hairdo, aconseja las pomadas fuertes de fijación media/alta para mantener perfecto nuestro side part, puliendo después con peine fino para un acabado elegante: “Debe hacerse sobre el cabello húmedo, sin olvidarnos de definir bien la raya secando la parte de arriba con volumen. La raya se traza con el peine, que se vea perfecta, por lo que hay que tener cuidado a la hora de aplicar la pomada y distribuirla por todo el cabello en busca de un look pulido y old money. Con el secador y el cepillo llevaremos la dirección hacia el lado que queremos en la zona superior”.