Madrid consolida su liderazgo como plató de cine con el rodaje de 71 películas en 2025

viernes 30 de enero de 2026 , 08:15h

La ciudad de Madrid se mantiene como un centro de producción audiovisual destacado en 2025, según recogen los datos de Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid adscrita al Área Delegada de Turismo.

Durante el año pasado, la ciudad fue escenario del rodaje de, al menos, 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios. Destaca, especialmente, la cifra de largometrajes de ficción, que supera las 47 películas rodadas en 2022, el mejor dato recogido hasta la fecha desde la existencia de la oficina.

Entre los títulos rodados, destacan la estadounidense Day Drinker, de Marc Webb, protagonizada por Penélope Cruz y Johnny Depp; la secuela del thriller británico The Postcard Killer, dirigida por Renny Harlin, y la canadiense Journey to You de Terry Ingram, así como los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar, que vuelve a rodar en Madrid con Amarga Navidad y Los Javis, que adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en La bola negra.

Al menos 11 de las películas fueron coproducciones internacionales. La colaboración habitual con Latinoamérica se mantiene con Ceniza en la boca, del actor y director Diego Luna y la secuela de La Navidad en sus manos, de Joaquín Mazón, ambas coproducidas con México, o Reversión de Jacob Santana, con República Dominicana, y Un hombre en un puente de David Martín de los Santos, con Perú. Dentro de Europa destaca la coproducción con Francia, como El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La cena de Manuel Gómez Pereira; con Bélgica, como Siempre es invierno de David Trueba y Yo no moriré de amor de Marta Matute; y con Portugal, como Pioneras: la película de Marta Díaz y Una cabeza en la pared de Manuel Manrique.

A estos títulos se suman otros tan variados como 53 domingos (Cesc Gay), Aida y vuelta (Paco León), Cruzados (Daniel Sánchez Arévalo), Dos más dos (Gracia Querejeta), El candidato y Padre no hay más que uno 5 (Santiago Segura), La cuidadora (Álex de la Iglesia), El potro (Daniel Calparsoro), Hermanas (Ione Hernández), Hugo 24 (Luc Knowles), Looking for Michael (Juana Macías), Los relatos (Miguel del Arco), Los secretos de la cortesana (Paco Caballero, Jota Linares y Elena Trapé), Me has robado el corazón (Chus Gutiérrez), Mi querida señorita (Fernando González Molina) o Todos los colores (Beatriz de Silva), entre muchos otros.

Madrid también mantiene su posición como centro destacado de producción de series de ficción, con una variada presencia de producciones internacionales, demostrando el creciente interés por la ciudad en otros mercados. La capital ha acogido, entre otros, el rodaje de una nueva temporada de la serie americana The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC).

Entre los rodajes de series nacionales destacan también éxitos como la miniserie Anatomía de un instante (Movistar+), a partir de la novela de Javier Cercas, y las nuevas temporadas de Reina roja, Loba negra y Rey Blanco (Prime Video); Berlín, Clanes, Machos Alfa y Muertos SL (Netflix); El inmortal, Marbella y Poquita Fe (Movistar Plus+) o Los protegidos. Un nuevo poder y Sueños de libertad (Atresmedia). Madrid ha funcionado como escenario de rodaje también en nuevas series como Aquel y Salvador (Netflix), Yakarta, El centro, Por cien millones y Matar a un oso (Movistar Plus+), Barrio Esperanza y Sin gluten (RTVE), La agencia y Pura Sangre (Mediaset) y Nails (SkyShowtime), entre muchas otras.

Madrid Film Office apoyó más de 4.100 asistencias a rodajes y 537 proyectos

En 2025, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En total, la ciudad acogió más de 1.025 proyectos rodados con permisos de ocupación de vía pública en la ciudad, cifra similar a la del año pasado. A ellos cabe sumar todos los proyectos de menor envergadura que han rodado en la ciudad exclusivamente mediante permisos de Acto comunicado, que no implican reserva y ocupación exclusiva del espacio público, y que suponen en torno al 66 % del total de solicitudes tramitadas.

Muchos de estos proyectos han contado con el apoyo de Madrid Film Office en materia de búsqueda de localizaciones, orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje, coordinación y mediación entre diferentes organismos y empresas tanto públicas como privadas. Durante 2025, la oficina ofreció más de 4.115 asistencias específicas y apoyó a más de 537 proyectos diferentes en su rodaje en Madrid. Esto supone un incremento de casi un 7 % respecto a las asistencias ofrecidas en 2024, lo que demuestra el alto nivel de producción que se está desarrollando en la ciudad y la creciente confianza que el sector audiovisual deposita en el servicio municipal. De los proyectos apoyados en 2025, 53 fueron internacionales y 484 nacionales.

El análisis del impacto socioeconómico del audiovisual en Madrid

La recogida de los datos sobre la actividad del sector audiovisual madrileño es una línea de trabajo clave para Madrid Film Office, que desarrolla proyectos anualmente para contar con información cuantitativa y cualitativa detallada que permita entender el alcance del audiovisual en la ciudad. En 2025, la oficina ha impulsado junto a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el proyecto ‘Economía de la industria audiovisual: dimensión e impacto de los rodajes en Madrid’, que tiene por objeto el desarrollo de un modelo que determine el impacto socioeconómico de los rodajes de largometrajes y series realizados en el ámbito municipal de Madrid entre 2021 y 2024.

La oficina municipal también ha continuado desarrollando su apuesta por el turismo de pantalla con la publicación del folleto ‘Imágenes sonoras de Madrid’, que incluye diversas piezas sonoras creadas por el oscarizado compositor Gustavo Santaolalla en colaboración con alumnos de la Escuela Universitaria de Artes TAI, y la organización de la segunda edición del programa de paseos de verano ‘Madrid desde la pantalla’. Siguiendo esta línea de promoción del legado audiovisual madrileño, la oficina ha firmado con FlixOlé y la productora Aduna Servicios y Producciones un acuerdo de coproducción de un documental creativo elaborado a partir de imágenes de películas rodadas en la ciudad, que se presentará en 2026.

Además, 13 de los largometrajes de ficción rodados en la ciudad han sido beneficiarios de las Ayudas al audiovisual impulsadas desde Coordinación de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, factor relevante en el alto número de producciones desarrolladas el año pasado.

Apoyo de Madrid Film Office al sector audiovisual madrileño

Durante 2025, Madrid Film Office participó en 16 festivales, mercados y foros con el objetivo de potenciar la visibilidad de la ciudad como escenario de rodajes y apoyar la promoción y el desarrollo de la industria audiovisual madrileña. Entre ellos destacan citas internacionales como el European Film Market dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania), el Marché du Film dentro del Festival de Cannes (Francia) y Focus, celebrado en Londres (Reino Unido). A nivel nacional, hay que señalar el Festival de Málaga, Shooting Locations Marketplace de Valladolid y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid organizaron por cuarto año el evento ‘Algo se cuece en Madrid’, donde se dieron a conocer las oportunidades que Madrid y su región ofrecen a la industria audiovisual. A ellos se suman también citas centradas en la promoción del turismo de pantalla, como FITUR Screen y SET Congress en Bilbao.

Por su parte, la oficina organizó o patrocinó 15 eventos, foros y espacios de encuentro en Madrid con el fin de fomentar el desarrollo creativo y empresarial del sector en la ciudad. Destaca en este sentido el patrocinio de los célebres Premios Platino, que reunieron en la ciudad a creadores, productores y las estrellas más destacadas del audiovisual Iberoamericano, y el foro Iberseries & Platino Industria, cita ineludible para el audiovisual en español y portugués, en el que la oficina organizó diversas charlas y una sesión de presentación de proyectos madrileños. La oficina también colaboró con la segunda edición de ECAM FORUM, foro de coproducción internacional de Madrid, en cuyo marco patrocinó dos premios a cortometrajes y largometrajes en desarrollo.

A esto se suma también el patrocinio de Microsalón AEC, los Premios Iris y los Premios Talento, ofrecidos por la Academia de Televisión, el programa de formación MIANIMA, dedicado a impulsar y visibilizar proyectos de animación liderados por mujeres iberoamericanas, y el festival de cortometrajes online Notodofilmfest, que cuenta con el ‘Premio Madrid 21 Distritos’ de Madrid Film Office, destinado a fomentar los rodajes en los 21 distritos de la ciudad. La oficina también ha iniciado el espacio de encuentro para creadores iberoamericanos Madrid IberLAB. La importancia de la innovación tecnológica en el sector queda reflejada en el apoyo ofrecido al laboratorio Next Lab Generation y segunda edición de Conecta DIGITAL.

Durante el año, Madrid Film Office celebró una nueva edición del afterwork ‘Cortamos para…’, en el que presentó su nueva Guía de buenas prácticas en los rodajes, destinada a fomentar la convivencia entre la industria de los rodajes, la ciudadanía y el patrimonio público de la ciudad. También coorganizó nuevas ediciones de los foros de industria Documenta PRO y Animario PRO junto con Cineteca Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, un encuentro entre productores madrileños e italianos junto con el Instituto Italiano de Cultura, y la primera edición de los Premios AMAE del Montaje Audiovisual. Cabe señalar también la colaboración con el foro de desarrollo y coproducción internacional de cortometrajes emergente Cine Lab, los galardones Break on Time de ISII Group, los Premios Yvonne Blake de la AAPEE y las Residencias de Academia de Cine, impulsados junto con la Oficina de Proyectos Estratégicos y Participación Empresarial del Ayuntamiento de Madrid.