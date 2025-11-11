Adeje celebra la ruta de la tapa con la participación de 17 locales

martes 11 de noviembre de 2025 , 10:15h

Diecisiete establecimientos de Adeje participan en la ruta de la tapa ‘Degusta.me’, que se llevará a cabo en la Zona Comercial Abierta de Adeje Centro, con el objetivo de dinamizar el comercio local y el ocio del municipio.

Los bares, cafeterías, restaurantes y tascas mostrarán la creatividad gastronómica y riqueza del producto local hasta el 16 de noviembre, en una iniciativa que realiza el Servicio de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje en colaboración con la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje (AECPA) y el grupo Hovima.

El público participante podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica a un precio único de 4 euros (tapa y bebida incluida) o 3 euros solo la tapa.

La concejala del área de la Promoción de la Actividad Económica y el Empleo de Adeje, Mercedes Vargas Delgado, destaca que este evento es uno de los más importantes a nivel gastronómico para el municipio.

El principal objetivo de este proyecto es dar a conocer “la riqueza culinaria de Adeje”, así como “los establecimientos y las personas profesionales del sector gastronómico con las que contamos en el municipio”, añade la concejala.

El concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Alberto Álvarez Jiménez, explica que, como en las ediciones anteriores, los establecimientos participantes “competirán por optar a los reconocimientos de la Tapa de Oro, Tapa de Plata, Tapa de Bronce y Premio Especial a la Tapa Profesional”.

Estos galardones suponen un reconocimiento tanto del jurado popular como del jurado profesional. Las Tapas de Oro, Plata y Bronce son elegidas por votación del público y premian las tres propuestas más valoradas con diploma y cheques regalo de 300, 200 y 100 euros, respectivamente.

Por su parte, el Premio Especial a la Tapa Profesional es otorgado por un jurado experto del sector gastronómico, que valora aspectos como el sabor, la presentación y la técnica culinaria, y está dotado también con un diploma y un cheque de 300 euros.

Alberto Álvarez explica que, entre los premios para incentivar la participación ciudadana, destaca el premio de oro, “que incluye 2 noches en hotel 4 estrellas para 2 personas con todo incluido, además de un desayuno, almuerzo o cena en el establecimiento ganador de la Tapa de Oro”.

Servicio de tren turístico y taxis gratuitos

En esta XVI edición de las Muestras Gastronómicas ‘Degusta.me’ habrá un servicio de taxis gratuito en los tres núcleos principales: Tijoco-La Hoya, Armeñime y Fañabé, con el objetivo de facilitar la movilidad hacia el municipio y entre los distintos establecimientos, aparte del tren turístico que realiza el recorrido por la zona.

Dos taxis de ocho plazas, por cada núcleo, prestarán el servicio con traslados cada 15 minutos. Las rutas de ida serán de 18:00 a 20:00 horas; y las de vuelta, de 21:00 a 23:00 horas.

El tren turístico inicia el trayecto en el campo de fútbol, con paradas en el Centro Comercial Galeón, Iglesia Los Olivos, La Viña y centro cultural, con final en el centro de salud.

Este servicio de transporte gratuito no estará operativo, los días 7 y 9 de noviembre, en la parada del campo de fútbol, debido al concierto de Morat, por lo que la ruta se iniciará excepcionalmente en segunda parada, en la avenida Rosa de los Vientos (El Galeón).

El sábado 8 de noviembre no habrá servicio de tren, guagua ni taxi por motivos organizativos, reanudándose la operativa habitual el domingo 9 de noviembre.

Votaciones y sorteo

En esta edición, la ruta de la tapa ‘Degusta.me Adeje’ facilita la participación ciudadana a través de dos modalidades de votación: el tradicional folleto físico y la aplicación web https://www.adeje.way2local.es.

Desde esta plataforma digital, las personas usuarias podrán registrarse fácilmente, escanear el código QR disponible en cada establecimiento participante y acumular medallas digitales por cada tapa degustada. Tras completar cuatro visitas, podrán votar por su tapa favorita y entrar automáticamente en el sorteo de premios.

Establecimientos participantes

Durante los diez días de la ruta de la tapa, los 17 establecimientos participantes son El Guachi; Talent; Burro y Salvia; La Tasquita de Adeje; Saikou; Vermutería La Isa; Tasca El Cañón; Café Gourmet; Mentidero; La Fonda Central; Taskita Juanito; Vita Canaria; Pica Pica La Favorita; Sapori Di Grano; Tabaiba; Las Parranderas; y Cafetería Atalaya Resto-Bar.