Taiwán refuerza su proyección turística en FITUR 2026

lunes 26 de enero de 2026 , 09:45h

Taiwán ha concluido con éxito su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos emergentes más atractivos de Asia para el mercado español. El stand de Taiwán fue inaugurado por el representante en funciones de la República de China (Taiwán), Francisco Chang, y durante los cinco días de feria recibió a representantes institucionales, profesionales del sector turístico, empresarios, medios de comunicación y miembros de la comunidad taiwanesa residente en España.

Durante el acto inaugural, Francisco Chang agradeció la acogida del público y animó a descubrir Taiwán, un territorio cuya belleza ya cautivó a navegantes españoles y portugueses en el siglo XVII y que hoy se proyecta como un destino donde convergen la creatividad cultural, la excelencia culinaria y soluciones turísticas innovadoras. “Extendemos una cordial invitación para que conozcan Taiwán, donde cada rincón está lleno de historias por contar y experiencias que compartir”, señaló.

La participación de Taiwán en FITUR 2026, celebrada del 21 al 25 de enero, ha servido para profundizar los lazos de cooperación turística y cultural entre Taiwán y España, al tiempo que ha reforzado su imagen como un destino sostenible, acogedor e innovador, presentado al público español como “la maravilla de Asia”.

El stand de Taiwán ofreció a los visitantes una experiencia inmersiva en su cultura y atractivos turísticos a través de demostraciones de caligrafía tradicional y degustaciones de auténtico bubble tea taiwanés de la mano de Zenzoo, una de las empresas pioneras en España. Asimismo, el Centro de Aprendizaje del Mandarín de Taiwán y la aplicación de recorridos digitales turísticos impulsada por IA Hanaline, de la empresa CraCrate Inc., mostraron nuevas formas de descubrir el país y su idioma. Agencias turísticas como Tourone Travel y Edison Tours facilitaron información especializada para quienes desean viajar y explorar Taiwán.

Taiwán se consolida como un destino de referencia a nivel internacional, avalado por numerosos reconocimientos. En 2025 fue distinguido por tercer año consecutivo como “Destino Favorito de Aventuras” por la publicación estadounidense Trazee Travel, y tres de sus parques nacionales obtuvieron la certificación de destinos verdes otorgada por los Green Destinations Awards.

La sociedad taiwanesa, libre, plural y solidaria, destaca además por la hospitalidad con la que recibe al visitante extranjero, una seña de identidad que quedó patente durante su participación en FITUR y que invita a descubrir un país que abre sus puertas al mundo con los brazos abiertos.