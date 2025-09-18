jueves 18 de septiembre de 2025 , 10:03h

La Fundación para el Avance de la Libertad, en colaboración con la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, organizan la jornada “Taiwán como modelo para el avance de la Libertad”, que tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre de 17:30 a 20:30 h en Value School.

Taiwán es un faro de libertad y democracia en Asia, pionero en economía y tecnología, y durante la jornada se celebrarán diversas ponencias y paneles con expertos internacionales, representantes institucionales, parlamentarios y líderes empresariales que abordarán cuestiones clave como la resistencia democrática de Taiwán frente al autoritarismo chino, la defensa de las libertades individuales y económicas, la importancia de Taiwán para Europa y las oportunidades de cooperación entre Taiwán y España. El evento será grabado en vídeo para su posterior publicación en el canal oficial de la Fundación y se realizará en español e inglés, facilitando a los asistentes la traducción escrita de las intervenciones en inglés.

La apertura estará a cargo de Juan Pina, Secretario General de la Fundación, seguida por una ponencia sobre el autoritarismo chino y la resiliencia taiwanesa. El primer panel se centrará en la democracia y las libertades en Taiwán y contará, entre otros, con la participación de Francisco Chang, representante de la Oficina de Taiwán. Posteriormente, la profesora Liu Yu-hsi, fundadora de la Taiwan Liberty Society, ofrecerá una conferencia sobre la libertad de mercado en Taiwán ante los desafíos geopolíticos. A continuación, se celebrará un segundo panel sobre las oportunidades de negocio entre Taiwán y España, con representantes empresariales taiwaneses. El evento concluirá con la intervención de Jakub Janda, Director Ejecutivo del European Values Center for Security Policy, sobre la importancia de Taiwán para Europa. Tras la clausura de la jornada por Roxana Nicula, Presidenta de la Fundación, y Eloy Suárez, senador y copresidente del Club Formosa España, se procederá a un networking y cóctel.

Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel de Taiwán como bastión de libertad en Asia y fortalecer los vínculos entre España, Europa y Taiwán, ejemplo de democracia y libertad.