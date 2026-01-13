easyHotel lanza su campaña de rebajas en más de 40 hoteles repartidos por Europa

martes 13 de enero de 2026 , 10:15h

easyHotel comienza el año con su campaña de rebajas The Big Orange Price Drop, que ofrece un 20 % de descuento en estancias no reembolsables en más de 40 hoteles de 12 países durante los próximos tres meses.

Este descuento brinda precios desde solo 41 € por noche y habitación en toda la red europea de easyHotel, haciendo mucho más accesible la posibilidad de escaparse estos primeros meses del año. Para beneficiarse de estas rebajas del 20%, los huéspedes tienen que añadir el código promocional ORANGE20 en el momento de hacer su reserva con easyHotel.

La campaña The Big Orange Price Drop estará activa en España desde hoy, 12 de enero y hasta el 2 de febrero, aunque las estancias con descuento podrán reservarse del 13 de enero al 12 de abril, siempre que sea en formato no reembolsable y quedando sujeto a disponibilidad. Con una estancia mínima de una noche, la oferta está disponible tanto para escapadas cortas como para viajes más largos. Todos los detalles de la oferta se pueden consultar en esta web.

La promoción es válida en ubicaciones seleccionadas de easyHotel en España, incluidas Barcelona y Madrid, así como en grandes ciudades europeas como París, Ámsterdam y Niza, lo que ofrece a los viajeros la posibilidad de elegir entre destinos nacionales e internacionales a precios muy atractivos, desde solo 41€* por noche y habitación.

Todos los easyHotel ofrecen habitaciones cómodas y ubicaciones céntricas que permiten a los huéspedes estar siempre cerca de la acción, facilitando explorar más y gastar menos en alojamiento, haciendo el viaje mucho más accesible para todos los huéspedes.

Hoteles incluidos en la promoción The Big Orange Price Drop:

easyHotel Amsterdam Arena Boulevard, easyHotel Amsterdam City Centre, easyHotel Amsterdam Zaandaam, easyHotel Barcelona Fira, easyHotel Barcelona La Sagrera, easyHotel Birmingham, easyHotel Brussels City Centre, easyHotel Budapest, easyHotel Cardiff, easyHotel Croydon, easyHotel Dublín, easyHotel Glasgow, easyHotel Ipswich, easyHotel Leeds, easyHotel Lisboa, easyHotel Liverpool, easyHotel London City Shoreditch, easyHotel Paddington, easyHotel Maastricht City Centre, easyHotel Madrid Alcalá, easyHotel Manchester, easyHotel Marsella, easyHotel Milton Keynes, easyHotel Newcastle, easyHotel Niza, easyHotel Oxford, easyHotel Paris Charles de Gaulle, easyHotel Paris Nord Aubervilliers, easyHotel Rotterdam City Centre, easyHotel Sheffield, easyHotel The Hague Scheveningen, easyHotel The Hague City Centre, easyHotel Valencia, easyHotel Belfast, easyHotel London South Kensington, easyHotel Victoria, easyHotel Reading, easyHotel Sofía, easyHotel Zúrich City Centre, easyHotel Zúrich Limmatplatz, easyHotel Zúrich Main Station.