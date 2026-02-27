BNE: Hong Kong primera gira internacional del año con La Bella Otero e Invocación

viernes 27 de febrero de 2026 , 08:30h

El Ballet Nacional de España vuelve a Hong Kong dentro del 54 HK Arts Festival con un total de cinco funciones

El viernes 27 de febrero el Ballet Nacional de España comienza su primera gira internacional del año en Hong Kong.

El Gran Teatro del Centro Cultural de HK acogerá a La Bella Otero e Invocación. Dos programas mixtos en los que se pueden apreciar los diferentes estilos de la Danza española a través de las coreografías de diferentes creadores.

El primer programa que se presentará será La Bella Otero, coreografiada por Rubén Olmo y estrenada en 2021, propone un viaje por los principales escenarios de su agitada biografía.

Tras girar por varias ciudades nacionales e internacionales, con una excelente acogida de público, La Bella Otero se presenta en Hong Kong con Noelia Ruiz, bailarina del Ballet Nacional de España, encarnando a la joven Otero, mientras que Maribel Gallardo, colaboradora especial, interpretará a la protagonista en su madurez.

La Bella Otero es un espectáculo de gran formato que transporta al espectador en el tiempo para conocer las peripecias vitales de la bailarina más deseada de la Belle Époque. Rubén Olmo, coreógrafo y actual director de la compañía, ha puesto la danza al servicio de la historia para narrar la vida de Carolina Otero, una mujer que se inventó a sí misma a partir de un suceso trágico de su infancia, triunfó como artista y cortesana, y terminó sola y arruinada por el juego.

En Invocación, el segundo de los programas que se presentan en Hong Kong, en palabras del director del BNE, “se puede disfrutar de un flamenco lleno de vida y de fuerza en el escenario, un ballet de la más pura danza estilizada y una de las escasas coreografías recientes de escuela bolera”.

El espectáculo se inicia con Invocación bolera, una actualización del estilo que presenta Rubén Olmo, con creación musical de Manuel Busto y montaje de castañuelas de Maribel Gallardo. Le sigue Jauleña, un solo de Rubén Olmo inspirado en Granada en el que cobran protagonismo la granaína y el zapateado. La primera parte del espectáculo cierra con Dualia, una coreografía de Rojas y Rodríguez que abordar la danza española, respirando la juventud y frescura de los bailarines de esta generación rica en conocimientos, buscando la complicidad del baile en pareja e interpretando la sensualidad de los gestos.

Tras el descanso, el cuadro flamenco de cantaores y músicos del Ballet Nacional de España se une en el escenario a los bailarines para rendir homenaje a uno de los bailaores y coreógrafos que renovaron el baile flamenco en Andalucía, Mario Maya (1937-2008). De lo flamenco. Homenaje a Mario Maya, es una suite flamenca que refleja el innovador estilo propio de Maya, compuesta por siete movimientos. El montaje del BNE añade al original dos coreografías nuevas firmadas por dos colaboradoras habituales de Mario Maya: Rafaela Carrasco e Isabel Bayón, que han creado Romance del emplazado y Taranto, respectivamente.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre

Programa:

LA BELLA OTERO

Viernes, 27 de febrero de 2026. 19:30h.

Sábado, 28 de febrero de 2026. 19:30h.

Domingo, 1 de marzo de 2026. 19:30h.

INVOCACIÓN

Martes, 3 de marzo de 2026. 19:30h.

Miércoles, 4 de marzo de 2026. 19:30h.