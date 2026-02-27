Explora Journeys presenta en Nueva York su nueva campaña global: el lujo sin dirección fija

Explora Journeys, la marca de viajes de lujo del Grupo MSC, continúa redefiniendo los estándares de la hospitalidad de alta gama al desafiar la propia noción de lo que puede ser un hotel. El 25 de febrero, en Nueva York, la marca presentó su nueva campaña global cinematográfica desarrollada por McCann París y llevada a la vida por el premiado director y fotógrafo Jonas Lindstroem. Diseñada para desafiar las convenciones tradicionales de los cruceros, ofrece una seductora visión de la experiencia Explora Journeys, una experiencia profundamente valorada por su comunidad de viajeros, al tiempo que invita a una nueva generación de exploradores a replantearse por completo el concepto de viaje de lujo.

Afirmando que Explora Journeys ocupa una categoría propia, la campaña se aleja de las imágenes y los mensajes heredados del sector para adoptar una estética lúdica que recuerda un cine contemporáneo cuidadosamente compuesto y ligeramente excéntrico. A través de una serie de evocadores “Quizá”, la dirección creativa presenta a Explora Journeys no simplemente como un crucero, sino como un hotel flotante de cinco estrellas donde los límites del lujo en tierra se superan con elegancia. Una propuesta que sitúa cada vez más a la marca en una categoría única dentro del cambiante panorama del turismo de los viajes de lujo.

La premisa detrás de esta nueva visión es: “Lo mejor de todo, en todas partes y al mismo tiempo.” Al presentar el barco como el destino definitivo, la campaña destaca las ventajas singulares de un resort boutique de lujo que se mueve.

“Estamos sugiriendo que las experiencias hoteleras más atractivas quizá no se encuentren en tierra firme”, afirma Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Al adoptar una narrativa más lúdica y cinematográfica, invitamos a los huéspedes más exigentes a ver el viaje por mar desde una nueva perspectiva: una en la que el océano no es simplemente un tránsito entre destinos, sino un espacio de enriquecimiento, restauración y descubrimiento personal. La campaña incorpora un giro deliberado: replantea la propia idea de hotel, proponiendo que el destino más fascinante de la hospitalidad puede no estar en una calle, sino navegar por el mar: fluido, cambiante e infinitamente inspirador. Mientras avanzamos hacia una flota de seis barcos en el agua para 2028, nos entusiasma compartir esta audaz nueva campaña que realmente captura la esencia de nuestro ‘Ocean State of Mind’.”

Julien Calot, Chief Creative Officer de McCann París, declara: “La campaña ofrece una perspectiva radicalmente nueva de la vida en el mar, impulsada por la emoción, la sensación y un sutil sentido del humor. Fresca, directa y diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora en la industria, se centra en las sensaciones que permanecen mucho después de que el viaje termina: calma, espacio, placer, movimiento y momentos de alegría serena.”

“En el corazón de la película principal de la campaña y de sus numerosas e impactantes imágenes hay una idea simple pero poderosa”, comenta Liam Fearn, Executive Creative Director en McCann París. “Un barco de Explora Journeys es más que un barco. Es un lugar que se mueve contigo, se adapta a ti y abre nuevas perspectivas cada día”. La campaña cobra vida a través de un cortometraje publicitario de estilo cinematográfico, respaldado por una serie de visuales audaces y distintivos en televisión, prensa y canales digitales, cada uno jugando con el poder evocador de la palabra “Quizá”. Una sola palabra que despierta curiosidad e interpretación personal: “Quizá” se convierte tanto en pregunta como en respuesta, una sutil provocación para reconsiderar qué puede ser el viaje oceánico ultra elegante.

Mientras Explora Journeys continúa consolidándose como la excepción a las normas tradicionales del lujo, esta campaña es más que una nueva propuesta publicitaria; es una subversión creativa del statu quo, diseñada para ampliar los horizontes de quienes ya aman viajar por mar y, al mismo tiempo, para dar la bienvenida a una nueva generación de huéspedes exigentes.

Con un despliegue global en medios digitales, televisión, redes sociales, prensa y determinados soportes exteriores, la campaña marca un paso firme hacia un nuevo paradigma de hospitalidad: uno en el que el océano deja de ser simplemente un destino para convertirse en un estado mental.