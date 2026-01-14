Las tendencias de cortes de cabello de inspiración asiática para 2026

miércoles 14 de enero de 2026 , 08:00h

Dos cortes de inspiración asiática como el Hush y el Asian Bixie forman parte de las tendencias en peluquería que marcarán este 2026: “Son estilos totalmente diferentes pero ambos muy cool, el primero con capas desfiladas y volumen, ideal para cabellos finos y con poco peso, y el segundo, que nace de mezclar el pixie y el bob, con capas internas y gran movimiento, un look fresco, juvenil y moderno también indicado para melenas con poco pelo, ya que añade cuerpo y densidad, y cabellos finos” – explica Paul Tudor, director del salón madrileño David Künzle Fuencarral.

Tudor también señala el bouncy bob entre lo más destacado en 2026: “De nuevo, un corte con mucho volumen que requiere de espumas para definirlo y fijarlo además de un secador y cepillo para estilizarlo, un corte muy americano y años 50, sumamente sofisticado y glamuroso, que puede hacerse en diferentes largos y con ondas naturales queda muy top”.

David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, se fija en el Italian bob, uno de los cortes que vuelven este nuevo año: “Un look rejuvenecedor fácil de mantener y manejar, diseñado para darle un toque de styling y dejar secar al aire. Más o menos, llega hasta los labios, con una altura de corte perfecta, base recta y capas ligeramente texturizadas para crear una mayor dimensión, movimiento y estilo irresistible. Es ideal tanto para lucir a diario como para una fiesta vestidas de alta costura, mucho mejor en rostros ovalados o angulosos”.

En flequillos, serán tendencia los bottleneck: “Mezclan el flequillo Bardot con los baby bangs, sesenteros y con mechones cortos en la zona frontal y más largos y abiertos en la parte de las mejillas, enmarcando los pómulos”.

Otros cortes a tener en cuenta, el Soft shag o el corte Kitty: “Este último, se consigue mediante capas waterfall o en cascada, con un largo a la altura de los hombros o clavícula. Lo que se crea es una transición suave desde las capas más cortas en la parte de arriba (felinas), a las más largas según bajamos” – aclara Tudor.