Familia Fernández Rivera presentará en Madrid Fusión sus vinos más innovadores

jueves 22 de enero de 2026 , 08:00h

Como cada año, Madrid Fusión Alimentos de España se prepara para presentar su edición número 24, a la que califican como la más global de su historia y donde ponen al cliente al mando de la nueva realidad gastronómica: un escenario donde el comensal deja a un lado su papel pasivo y se posiciona como agente principal. Dentro de este marco, la bodega Familia Fernández Rivera estará presente con su cata “FFR LAB: vinos en experimentación” donde se podrán catar cinco referencias exclusivas de sus diferentes bodegas.

The Wine Edition Wines from Spain, el congreso de vinos que tendrá lugar a lo largo de Madrid Fusión, acogerá este 2026 diferentes ponencias y catas, entre las que destaca la propuesta de Familia Fernández Rivera. En este encuentro, liderado por Lucía Pascual, enóloga y directora técnica, y Rodrigo Pons, enólogo y director técnico de Familia Fernández Rivera, los asistentes tendrán la ocasión de conocer vinos nacidos del trabajo de I+D que se desarrolla de forma constante en cada una de sus bodegas. Proyectos experimentales que exploran variedades, técnicas y expresiones diferentes, y que reflejan la mirada al futuro del grupo. Algunos de ellos ya han visto la luz, como La Temeraria 2024 o Albillo Mayor 2023, y otros se presentan por primera vez, como un vino elaborado con pieles en El Vínculo y dos nuevos monovarietales de garnacha y syrah.

Las primeras referencias de la cata se enmarcan en el ámbito de los tintos experimentales y son un buen ejemplo de esta línea de trabajo Familia Fernández Rivera. Se trata de estos dos nuevos monovarietales de garnacha y syrah elaborados en El Vínculo, en Campo de Criptana (D.O. La Mancha). En una zona cálida, donde predomina la tempranillo y su ciclo vegetativo es corto, uno de los objetivos de la bodega es mejorar la acidez y reducir el pH de los vinos para favorecer una mayor capacidad de guarda y estabilidad microbiológica. En este contexto, la garnacha como variedad autóctona y la syrah como variedad foránea bien adaptada a climas cálidos, se han revelado como aliadas naturales de la tempranillo. El resultado del trabajo en la bodega es un Syrah de crianza completa, con grado alcohólico y pH bajos, alineado con las tendencias actuales y concebido tanto como vino independiente como complemento para futuros ensamblajes. Por su parte, el monovarietal de garnacha es un vino fresco, afrutado, afilado en acidez y muy actual, capaz de elaborarse en solitario o en coupage.

Trasladando la cata a Vadillo de la Guareña (Zamora), La Temeraria 2024 es el reflejo del trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de los años a través de múltiples ensayos con rosados en las cuatro bodegas del grupo. Estas pruebas internas han permitido profundizar en el conocimiento de la tempranillo en diferentes zonas y momentos de maduración. Finalmente, la decisión de comercializar un rosado llegó de la mano de Dehesa La Granja, donde La Temeraria se consolidó como una apuesta diferencial: un rosado con vocación de guarda, capaz de evolucionar positivamente en botella y ganar complejidad con el tiempo, rompiendo con la visión tradicional del rosado como vino de consumo inmediato. Desde Familia Fernández Rivera reconocen que su lanzamiento fue “todo un acierto” y uno de los grandes aprendizajes de su línea de I+D.

Además, la cata en Madrid Fusión servirá para presentar un vino experimental elaborado con pieles de uva airén en El Vínculo. Aunque se trata de la variedad más cultivada en España, su reconocimiento como monovarietal sigue siendo limitado. En El Vínculo, sin embargo, la airén ha sido tratada desde sus inicios “con todos los honores”, trabajando con un viñedo prefiloxérico y apostando por elaboraciones de guarda alejadas de los estándares de la zona. Tras diferentes ensayos, en 2023 nació Alejairén Tinaja, reivindicando el uso de las tinajas tradicionales en la crianza de blancos y dando lugar a un vino que potencia las notas más varietales y primarias. Este nuevo proyecto con maceración con pieles profundiza en esa misma línea de investigación, buscando mayor estructura, complejidad y nuevas formas de expresión para la airén.

Para finalizar el recorrido por los laboratorios de Familia Fernández Rivera, la cata cerrará con Tinto Pesquera Albillo Mayor 2023, un vino que nace a partir de la oportunidad que brindó la Denominación de Origen Ribera del Duero al admitir la producción de vinos blancos de Albillo Mayor amparados por la D.O. hasta ese momento, el Albillo presente en los viñedos del grupo se utilizaba tradicionalmente en covinificación con tempranillo. Ante la ausencia de un histórico que definiera el estilo de un blanco de Ribera del Duero, el equipo de Tinto Pesquera optó por una línea propia y ambiciosa, basada en viñas viejas procedentes de múltiples parcelas y orientada a la elaboración de un vino de guarda, con crianza en barrica. Una apuesta que, según señalan desde la bodega, está ofreciendo resultados muy positivos y que ha convertido este vino en uno de los proyectos más representativos de su trabajo en investigación.

En definitiva, con la cata “FFR LAB: vinos en experimentación” Familia Fernández Rivera reafirma en Madrid Fusión su compromiso con la investigación continua como motor de evolución del vino, poniendo en valor el conocimiento del viñedo, el respeto por el origen y una mirada abierta al futuro. Una cata que no solo permite descubrir referencias únicas y de edición limitada, sino que invita a entender la innovación como parte esencial de la identidad del grupo, capaz de convivir con la tradición mientras explora nuevas formas de expresión enológica.