Tallin, escaparate del arte, el diseño y la arquitectura estonia

Tallin, la capital estonia, funciona como escaparate del talento artístico local y sus nuevas tendencias, agrupando espacios expositivos con carácter propio y entornos urbanos marcados por la cultura

Más allá de sus variopintos paisajes y medievales ciudades con siglos de historia, Estonia es un destino ideal para quienes viajan con la mirada puesta en lo cultural. Entre museos de renombre internacional, barrios que concentran la escena vanguardista o talleres de artesanía con un giro moderno, la capital del país cuenta con varias paradas imprescindibles para conocer su talento y tradición creativa:

Un ecosistema de barrios transformados en Tallin

Dejando atrás las murallas del casco antiguo de la capital, los visitantes se encuentran con barrios que conectan la arquitectura de tiempos industriales con las nuevas corrientes artísticas estonias. En el antiguo barrio pesquero de Kalamaja, las coloridas casas de madera (“Tallinn houses”) conviven con una atmósfera bohemia que encuentra su epicentro en la Ciudad Creativa de Telliskivi, un conjunto de galerías, estudios de diseño, restaurantes de autor y cafeterías de especialidad. Allí, las corrientes vanguardistas se perciben tanto dentro de los establecimientos como en las calles, adornadas por grandes murales e instalaciones artísticas.

No puede faltar una visita al barrio de Rotermann, un verdadero museo al aire libre: sus fábricas y almacenes, algunos con casi 200 años de historia, han sido cuidadosamente rehabilitados y combinados con materiales como el acero y el cristal. Aunque mantienen su esencia original, estos fotogénicos edificios ahora albergan concept stores o restaurantes destacados por la Guía Michelin.

Entre nombres de la historia del arte y creadores de nueva generación

Con 17 museos dedicados a las artes y otros muchos espacios expositivos repartidos por su territorio, Estonia propone recorridos para descubrir desde sus obras históricas hasta las propuestas más experimentales. KUMU Art Museum, el museo de arte más grande del país, cuenta con una colección que se extiende desde el siglo XVIII hasta el presente, sorprendiendo también por su arquitectura de líneas sencillas, grandes cristaleras y espacios interiores curvados.

Las creaciones contemporáneas también pueden visitarse en el EKKM, un espacio a medio camino entre las instituciones oficiales y las galerías alternativas. La capital también cuenta con opciones como el museo de arte pop PoCo o el centro de arte Kai Art Center, situado en una antigua fábrica de submarinos. Fotografiska, por su parte, alberga exposiciones fotográficas de primer nivel y un restaurante sostenible en su última planta; hasta finales de abril, los visitantes pueden recorrer una retrospectiva que celebra la trayectoria de Anton Corbijn, recopilando retratos de grandes personalidades de la música, el cine o el arte.

Piezas locales para llevarse Estonia a casa

El viaje no estaría completo sin explorar la escena de diseño local, marcada por las influencias nórdicas y las tradiciones regionales. Espacios como Tallinn Design House o Estonian Design House reúnen una cuidada selección de artículos de moda, accesorios, joyería y decoración creados por diseñadores estonios. Sin embargo, si se desea adquirir motivos más tradicionales, tiendas como la Estonian Handicraft House ofrece la posibilidad de adquirir recuerdos únicos: textiles, bordados, y objetos de madera o cerámica hechos a mano por artesanos de la zona.