Palladium Hotel Group ampliará su cartera en España con un hotel en Peñíscola

miércoles 21 de enero de 2026 , 09:00h

Palladium Hotel Group anuncia su llegada a Peñíscola con la apertura de Palladium Hotel Peñíscola, que comenzará a operar el próximo 27 de marzo. Con esta apertura, el grupo aterriza por primera vez en la provincia de Castellón, y amplía su apuesta en la Comunidad Valenciana, donde Palladium Hotel Group ya tenía presencia con Only YOU Hotel Valencia.

Con un diseño mediterráneo y una ubicación privilegiada -situado a escasos minutos caminando de Playa Sur y a cinco minutos del centro histórico- Palladium Hotel Peñíscola contará con 315 amplias habitaciones con terraza y espectaculares vistas tanto al mar como al casco antiguo.

El hotel se encuentra en un enclave con conexión directa a cuatro aeropuertos internacionales; Alicante, Valencia, Castellón y Reus, convirtiéndolo en el destino vacacional ideal para disfrutar en familia o con amigos. Además, amantes de deportes como el ciclismo o el triatlón podrán disfrutar de la variedad de rutas que ofrece Peñíscola, que combinan los impresionantes paisajes de la costa mediterránea con los del Parque Natural de la Serra d'Irta. A esto se suma la riqueza arquitectónica de la zona, destacando el Castillo del Papa Luna, monumento declarado Patrimonio Histórico de España y escenario de icónicas producciones cinematográficas como Juego de Tronos.

Palladium Hotel Peñíscola cuenta con instalaciones para elevar cada aspecto de la experiencia del huésped, entre las que destacan cinco piscinas para todos los públicos, un excepcional servicio de spa completo, y un gimnasio completamente equipado. También, el hotel cuenta con un restaurante showcooking de cocina internacional y mediterránea, una cafetería y un pool bar con cócteles, así como una propuesta gastronómica que se adapta a todos los gustos. Además, el hotel cuenta con un rooftop con hamacas y jacuzzis donde los huéspedes podrán relajarse con vistas al mar.

El hotel pone a disposición de sus huéspedes 315 habitaciones de una amplia variedad diseñadas para ofrecer una experiencia totalmente personalizada y adaptada a cada tipo de viajero. Desde acogedoras habitaciones Deluxe ideales para escapadas en pareja, hasta exclusivas suites con amplios espacios, terrazas y jacuzzi privado. Cada categoría combina confort, funcionalidad y un elegante estilo mediterráneo. Gracias a sus distintas opciones, el alojamiento se adapta tanto a estancias individuales y familiares como a grupos, garantizando siempre el máximo bienestar y una estancia a medida para cada huésped.

En cuanto al entretenimiento, el hotel cuenta con una amplia y completa oferta para todas las edades. Los adultos podrán disfrutar de experiencias como música en directo, clases de baile o actividades acuáticas, mientras que los más pequeños podrán divertirse en el Mini Club o disfrutar de manualidades para niños, entre muchas otras.

Palladium Hotel Peñíscola estará abierto por temporada, desde el 27 de marzo hasta el 31 de octubre. “Nos complace llegar a Peñíscola, un destino vacacional de lo más popular y apreciado tanto por turistas nacionales como internacionales, además de un destino clave para nosotros”, señala Ana Morillo Managing Director All Inclusive y High Energy Business Unit de Palladium Hotel Group. “La apertura de este hotel forma parte de nuestro plan de crecimiento en la región del Mediterráneo, y reafirma nuestro compromiso con una expansión sostenible y rentable, consolidando nuestra presencia como referente en los principales destinos vacacionales del mundo”.

Palladium Hotels es la marca de hoteles vacacionales de 4 estrellas de Palladium Hotel Group, presente en algunos de los destinos de playa más destacados del Mediterráneo español. Con esta nueva apertura, la marca suma tres establecimientos en Ibiza, Menorca y Peñíscola, que destacan por sus ubicaciones privilegiadas, su cuidada oferta gastronómica y un servicio orientado a ofrecer experiencias de calidad tanto para familias como para adultos.