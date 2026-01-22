La región griega del Mar Jónico presenta en Madrid sus novedades turísticas

jueves 22 de enero de 2026 , 08:15h

La región griega del Mar Jónico ha presentado en Madrid sus principales atractivos turísticos en un acto celebrado en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá.

El acto ha reunido a los principales representantes de la región, junto a profesionales del sector turístico, medios de comunicación y touroperadores.

El evento ha contado con un breve discurso telemático del gobernador de la región, Ioannis Trepeklís, quien ha subrayado el potencial del destino en el mercado español.

Durante su intervención, Trepeklís ha destacado la extraordinaria riqueza natural, cultural y gastronómica de las Islas Jónicas, así como el creciente interés que despiertan entre los viajeros españoles, atraídos por sus paisajes verdes, playas de aguas cristalinas, patrimonio histórico y una oferta turística basada en la autenticidad y la sostenibilidad.

La presentación ha servido para poner en valor a este enclave del oeste de Grecia —formado por islas como Corfú, Cefalonia, Zante, Ítaca o Leúcade— como un destino mediterráneo diverso, capaz de combinar naturaleza, historia, gastronomía y experiencias tanto para el turismo vacacional como cultural.

¿Qué es la región del Mar Jónico (Islas Jónicas)?

La región del Mar Jónico en Grecia es una zona turística compuesta principalmente por las Islas Jónicas —entre las que destacan Corfú, Cefalonia, Zante (Zakynthos), Ítaca, Leúcade, Paxí y Meganisi— ubicadas al oeste de la Grecia continental en el mar Jónico.

Es un destino mediterráneo famoso por:

Playas de aguas cristalinas y paisajes costeros espectaculares.

Naturaleza verde y montañosa, a diferencia de otras islas más desérticas.

Historia y cultura, con influencias venecianas, francesas y británicas visibles en su arquitectura e historia local.

Pueblos pintorescos, gastronomía mediterránea y hospitalidad tradicional griega.

Principales atractivos turísticos

Aunque cada isla tiene su encanto, algunos puntos destacados son:

Corfú:

Patrimonio histórico con arquitectura veneciana y fortificaciones.

Playas y calas pintorescas y un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad.

Cefalonia:

Conocida por playas icónicas como Myrtos y Antisamos.

Naturaleza impresionante y pueblos tradicionales.

Ítaca:

Famosa por la mitología de Ulises (Odisea).

Ambiente tranquilo y paisajes naturales.

Paxí

Isla más pequeña y tranquila, ideal para escapadas sostenibles y actividades acuáticas.

Cultura y gastronomía

La región ofrece una cocina basada en ingredientes mediterráneos: aceite de oliva local, mariscos frescos, vinos, hierbas aromáticas y platos tradicionales griegos.

Transporte y accesibilidad