Exposición en el hotel Thompson Madrid de Daniel Esteban inspirada en el año jubilar

El lobby del hotel Thompson Madrid se transforma este mes de marzo en una ventana a la capital italiana con la exposición “AVE VRBI”. Esta muestra, firmada por el artista Daniel Esteban Fernández, propone un viaje visual por la Roma del Año Santo Jubilar 2025, entrelazando sus escenarios más icónicos con una muestra pictórica de doce piezas que simbolizan el tránsito y la memoria a través de las aves.

El trabajo creativo de Daniel Estaban se plantea como un calendario personal conformado por doce obras, cada pieza está asociada a un mes del año con un rincón específico de la ciudad y una especie de ave, ya sea exótica o común. El título, Ave Urbi, juega con el doble sentido del saludo latino y la presencia de los pájaros que, al llegar, saludan a la ciudad y pasan a formar parte de su atmósfera viva. El proyecto estará disponible del 5 al 30 de marzo en el lobby del hotel con acceso libre.

Formado en diseño gráfico y artes plásticas, el estilo artístico de Daniel Esteban ha evolucionado desde el dibujo hasta especializarse en el grabado calcográfico. El creativo trabaja sin una técnica al uso, con el papel como material principal, creando diferentes contrastes entre colores, texturas y estampados. La técnica que se despliega en esta muestra para ofrecer una mirada contemporánea que huye de la postal idealizada para ofrecer un telón de fondo vivo y actual. En este calendario artístico, en el que podremos encontrar algunos de los monumentos más icónicos de la ciudad italiana, acompañados de esos pájaros que, para el autor, tienen mayor significado.

Thompson Madrid ha confiado anteriormente en el talento de Daniel Esteban Fernández para dar vida a otros espacios del hotel, consolidando una relación que apuesta por creadores que aúnan la maestría técnica con una sensibilidad artística única. La séptima planta del hotel cuenta con una exposición permanente inmortalizado a figuras icónicas de nuestra cultura como Lola Flores, Bimba Bosé, Rossy de Palma, Alaska y la Duquesa de Alba. Esta serie de retratos no solo rinde tributo al patrimonio artístico y social español, sino que consolida el vínculo del hotel con creadores que logran unir la técnica industrial y la sensibilidad más profunda.

La exposición invita al espectador a un recorrido mensual por la memoria del autor por las diferentes estaciones. Con Invierno, el inicio del año está protagonizado por el Cardenal en Borgo Pío (enero) y San Pedro con el San Pedrito (febrero). Primavera y Verano incluye desde la Capilla Sixtina y el Martín Pescador (mayo) hasta el Pato Mandarín de Bernini (julio) o el Gallito Peruano en Vía Leonina (agosto). Otoño y cierre se enfoca en el minimalismo del Metro en octubre o el broche final en diciembre con un helado de Giolitti y el Colibrí Vainillero.

No se trata solo de un catálogo de lugares icónicos de Roma, sino que están seleccionados por la importancia subjetiva y sentimental que tienen en el autor. Ave Urbi, es una exposición única, con un giro contemporáneo y un claro espíritu mediterráneo que atraerá a los más curiosos al Hotel Thompson de la capital.