Celebremos a las mujeres que cuentan su historia, como las 6 esposas de Enrique VIII en SIX, el Musical

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer nos invita a revisar la historia desde otra perspectiva: la de aquellas voces que durante siglos fueron silenciadas, relegadas o reducidas a un segundo plano. Este año, esa reflexión encuentra un eco especial en los escenarios de Madrid, que en septiembre acogerán una propuesta que reinterpreta el pasado con una energía inesperada: ritmo pop, estética de concierto y seis protagonistas decididas a tomar la palabra y contar su propia versión de los hechos.

Más que una revisión histórica, SIX sacude el relato establecido y cuestiona las narrativas que durante años hemos dado por definitivas. Porque cuando cambia quién sostiene el micrófono, cambia también la historia que escuchamos.

SIX, el musical creado por Toby Marlow y Lucy Moss, transforma a las seis esposas de Enrique VIII en una girl band contemporánea que compite entre sí y finalmente se une para contar su versión de los hechos. Lejos de la solemnidad histórica, la propuesta apuesta por un lenguaje actual, directo y musicalmente vibrante. Cada reina: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr, toma el micrófono para narrar su experiencia desde la ironía, la fuerza y la vulnerabilidad, en un formato que mezcla concierto pop y teatro musical.

Desde su estreno en el West End, SIX se ha convertido en un fenómeno internacional, con producciones en Broadway y múltiples países, conquistando especialmente a nuevas generaciones de espectadores. Su éxito no solo cae en su formato innovador, sino en su capacidad para volver a contar su historia desde otra perspectiva.

Cuando la competencia se convierte en alianza

En el escenario, como en la calle, la verdadera magia ocurre cuando la competencia se transforma en sororidad y el apoyo mutuo se convierte en la norma. Esa es, en esencia, la gran vuelta de tuerca de SIX: lo que comienza como una batalla musical entre seis mujeres que compiten por demostrar quién sufrió más al lado de Enrique VIII, termina convirtiéndose en una celebración colectiva de identidad, autonomía y unión.

Con una puesta en escena que rompe con la estructura clásica del teatro musical, SIX adopta el formato de concierto pop. Las seis reinas se presentan como una girl band contemporánea, acompañadas por una banda femenina en directo, en un espectáculo de 80 minutos vibrante, dinámico y sin interrupciones. Cada número musical está inspirado en iconos actuales del pop como Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, y Adele y permite que cada protagonista reescriba su relato desde el humor, la ironía y la fuerza. El resultado no es una lección de historia, sino una experiencia teatral que dialoga con el presente. Una reflexión sobre cómo las mujeres han sido enfrentadas entre sí por el relato dominante, y cómo ese relato puede resignificarse cuando se recupera la voz propia.

"Traer SIX a España responde a una convicción clara: nuestro público merece disfrutar de los grandes fenómenos del teatro musical internacional en versiones de máxima calidad. SIX no es solo un éxito global; es una propuesta escénica innovadora que rompe las convenciones del género y ofrece una mirada contemporánea sobre figuras históricas. Apostar por este título es apostar por un teatro musical moderno, arriesgado y conectado con las nuevas generaciones", afirma Julia Gómez Cora, productora responsable de traer el fenómeno a España.

SIX el Musical tendrá sus primeras funciones a partir del 12 de septiembre, y su estreno oficial el 17 de septiembre. Sin embargo, su mensaje trasciende la fecha de estreno y también el propio 8 de marzo. Más que un evento puntual, es un recordatorio de que el empoderamiento no se celebra un solo día, sino que se ejerce cada día.

En este Día Internacional de la Mujer, la llegada de SIX se convierte en una invitación abierta a reclamar la voz propia, a honrar a quienes abrieron camino y a asumir el compromiso de seguir ampliándolo. Porque la historia ya no se cuenta desde un único punto de vista. Ahora, se canta en plural.