El Instituto Cervantes celebra el Día Internacional de las Mujeres en su red de centros

viernes 06 de marzo de 2026 , 09:15h

El Instituto Cervantes celebra el Día Internacional de las Mujeres con una programación que incluye decenas de actividades en su red de centros, entre ellas ciclos de cine, conferencias con mujeres relevantes del panorama cultural, conciertos o ciclos teatrales, entre otros.

Así, uno de los actos centrales será el concierto de Sílvia Pérez Cruz que el Instituto Cervantes de París, en colaboración con Viavox Production, organizará el próximo 8 de marzo en el histórico Olympia, donde la artista presentará en directo temas de su nuevo disco Sílvia & Salvador.

Desde el 10 de marzo, el centro de Shanghái ha programado un ciclo de cine de mujeres que se inaugura ese mismo día con la película de animación El sueño de la sultana, dirigida por Isabel Herguera. A lo largo del mes, el programa continuará con la proyección de tres películas de temática femenina: La imatge permanent, Mamacruz y Toda una vida.

El Instituto Cervantes de Sídney, en colaboración con RMIT University y con el apoyo de las embajadas de España y de países latinoamericanos en Australia, ha organizado en Melbourne el viernes día 6 de marzo la mesa redonda «Poder en equilibrio: Mujeres hispanas forjando el futuro». Este encuentro reúne a mujeres profesionales migrantes que compartirán sus experiencias personales y laborales, así como su contribución a la sociedad australiana desde distintos ámbitos del conocimiento, la cultura y la innovación.

En Rabat, el día 9 de marzo, se celebrará el espectáculo «Las poetisas andalusíes: Cuando caiga la tarde» con la cantante argelina Neila Benbey; el músico kurdo Gani Mirzo, el guitarrista flamenco Juan José Barreda y el músico Josean Martin. Se trata de un concierto que rinde homenaje a las mujeres poetas y escritoras de Al-Ándalus, que jugaron un papel clave en la cultura de su tiempo.

El Instituto Cervantes de Londres también rendirá homenaje el día 9 de marzo a tres mujeres claves para entender el discurrir del movimiento feminista durante la dictadura y comienzo de la transición: María Campo Alange (María Laffitte) (1902-1986); Consuelo Berges (1899-1988) y Lilí Álvarez (1905-1998). Lo hará con un coloquio para presentar un nuevo capítulo del proyecto Carta Vivas, comisariado por la catedrática Nuria Capdevila-Argûelles.

En Chicago, comenzará, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el espacio de encuentro, diálogo y difusión de obras teatrales escritas por mujeres Mujeres Creando / Women Creating. Los conciertos teatrales de las tres obras premiadas se presentarán en el centro durante el mes de marzo: los lunes 9 y 16 y culminarán el viernes 27 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Teatro.

Cristina Fallarás y poéticas textiles

El centro de Fráncfort organiza el día 9 de marzo una mesa redonda sobre memoria, feminismo y los silencios heredados de la Transición española. En ella, participará la escritora Cristina Fallarás junto a Eleonora Herder, artista y directora de cine. Ambas dialogarán sobre el movimiento feminista nacido de la Transición y abordarán algunos de los debates más controvertidos dentro del propio movimiento.

En Toulouse, el día 12 de marzo, se organizará una conferencia a cargo de la profesora y lingüista Estrella Montolío, quien abordará la comunicación entre hombres y mujeres desde la perspectiva de la igualdad, más allá del llamado «lenguaje inclusivo».

Por último, en Milán el centro inaugurará el día 19 de marzo la exposición «Hilvanadas. Poéticas textiles en el arte actual», que estará hasta el día 15 de mayo y albergará nueve obras de las artistas Carla Hayes; Paloma de la Cruz; Isabel Flores; Irene Trapote y Sonia Navarro. Esta muestra ofrecerá una relectura crítica del arte y de las prácticas que se erigieron en los márgenes de la sociedad y de las Bellas Artes.