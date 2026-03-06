Nordeste Properties Socimi compra el Hotel Meliá Bilbao y acelera su plan de expansión

viernes 06 de marzo de 2026 , 09:30h

La sociedad patrimonialista Nordeste Properties Socimi. ha formalizado la compraventa del emblemático Hotel Meliá Bilbao a la sociedad Hotei Properties Group SOCIMI S.A. por un importe de 63.000.000 euros. Esta operación, que se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía, está orientada a consolidar su presencia en las principales ciudades españolas. En este contexto, Bilbao representa un punto estratégico, tanto por su dinamismo económico como por su creciente atractivo turístico y corporativo.

La gestión por parte de Meliá, bajo un contrato de arrendamiento a largo plazo, ha sido un elemento determinante en la decisión de inversión, al garantizar estabilidad operativa y posicionamiento de marca. La fortaleza comercial y el reconocimiento internacional de la compañía refuerzan así el atractivo del activo dentro de su porfolio.

Se trata de un establecimiento urbano de cinco estrellas situado en la calle Lehendakari Leizaola 29, en pleno eje cultural y financiero de la ciudad, junto al Palacio Euskalduna, el Museo Guggenheim y la Torre Iberdrola. El hotel, que ha sido recientemente reformado, cuenta con 210 habitaciones, así como con una completa oferta de restauración, espacios MICE, wellness y aparcamiento.

Diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, el edificio destaca por su singular arquitectura, que le ha convertido en uno de los iconos de la ciudad desde su inauguración en 2004. En julio de 2009 el establecimiento pasó a ser gestionado por Meliá Hotels International, una de las compañías hoteleras más reconocidas a nivel internacional. Fue ya en noviembre de 2019 cuando el hotel fue adquirido por el actual vendedor, consolidándose como un activo dentro del mercado hotelero urbano español.

La reciente inversión en su reposicionamiento y mejora de instalaciones ha permitido actualizar el producto y reforzar su competitividad en el País Vasco, que continúa mostrando sólidos fundamentos en cuanto a ocupación y tarifa media.

Con esta adquisición, NORDESTE PROPERTIES SOCIMI avanza en su plan estratégico de expansión nacional, apostando por activos que cuentan con ubicaciones estratégicas, operadores de primer nivel y contratos de larga duración que aporten recurrencia y estabilidad a la compañía.