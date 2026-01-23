Las Islas Baleares impulsan desde FITUR un turismo sostenible

viernes 23 de enero de 2026 , 08:45h

En el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), las Islas Baleares han presentado los resultados y avances de su nuevo modelo turístico, que consolida al archipiélago como un destino líder en sostenibilidad, rentabilidad y desestacionalización, con el mercado nacional como uno de sus principales motores.

Durante el acto institucional, celebrado en el estand de las Islas Baleares, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, han destacado que 2025 ha marcado un hito histórico para el turismo balear: por primera vez se ha logrado una desestacionalización real, con una contención efectiva de flujos en los meses de mayor presión turística y un crecimiento sin precedentes en temporada media y baja.

En su intervención, Prohens ha subrayado que las islas cerraron 2025 con algo más de 3,2 millones de turistas nacionales, una cifra que supone una ligera contención del 1,6 %, concentrada específicamente en los meses de julio y agosto, mientras que entre noviembre y marzo se alcanzó el mejor registro histórico, con 741.000 visitantes, un 12,5 % más que el año anterior. “Estos datos confirman que avanzamos hacia un modelo más equilibrado, en el que crecemos en valor y no en volumen”, señala.

Más rentabilidad y un nuevo perfil de visitante

El conseller Jaume Bauzà ha puesto el acento en la mejora de la rentabilidad turística, destacando que el gasto por persona y día se situó en 113,26 euros, un 2,2 % más que en 2024 y un 11,2 % más que en la anterior legislatura. “El turista que nos visita hoy es más rentable y busca experiencias vinculadas a la cultura, el deporte y la identidad del territorio”, afirma.

Bajo el lema “Donde late la cultura”, el Govern ha reafirmado en FITUR su apuesta por el trinomio Turismo, Cultura y Deporte como eje estratégico del nuevo modelo. Esta estrategia permite diversificar la oferta y atraer visitantes durante todo el año, más allá del tradicional producto de sol y playa.

En este sentido, Bauzà ha destacado ejemplos como el liderazgo de Mallorca en turismo MICE y familiar en primavera y otoño; el auge del turismo activo en Menorca, con el Camí de Cavalls batiendo récords de ocupación; y el crecimiento de la rentabilidad en Ibiza y Formentera, impulsado por la gastronomía y los eventos de alto valor añadido.

Cultura, identidad y proyección internacional

La dimensión cultural ha tenido un protagonismo especial en esta edición de FITUR, reforzando el posicionamiento de las Illes Balears como destino cultural durante todo el año. En este contexto, el Govern ha puesto en valor la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, un proyecto estratégico que refuerza la ambición cultural del archipiélago y su proyección internacional.

Palma aspira a convertirse en un referente cultural del Mediterráneo, apoyándose en su patrimonio histórico, su dinamismo creativo y una programación cultural de primer nivel que ya se refleja en iniciativas como la apertura de La Llotja de Palma como espacio expositivo para grandes artistas contemporáneos o proyectos de alcance internacional como Paysage Miró.

Mirando al futuro

Durante el acto también se ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando en el Plan para el talento turístico de las Islas Baleares, una hoja de ruta orientada a mejorar la formación, la capacitación y la calidad del empleo, con el objetivo de garantizar un turismo más equilibrado y sostenible durante todo el año.

Con estos resultados y esta estrategia, las Illes Balears refuerzan en FITUR su posición como destino turístico de referencia, comprometido con la sostenibilidad social y económica, el bienestar de residentes y visitantes y un crecimiento basado en la calidad, la cultura y la identidad del territorio.