Madrid muestra en FITUR su liderazgo como destino urbano

viernes 23 de enero de 2026 , 09:00h

El Ayuntamiento de Madrid promociona hasta el próximo domingo los atractivos turísticos de la capital en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). En un espacio expositivo ubicado en el pabellón 9 de IFEMA MADRID, el Área Delegada de Turismo mostrará a los profesionales del sector y al público en general las principales novedades del destino Madrid, así como las numerosas experiencias únicas y personalizadas que pueden disfrutarse en sus distintos barrios y zonas turísticas. Un activo diferenciador de la ciudad y eje fundamental del modelo de turismo de calidad y sostenible por el que apuesta el Ayuntamiento.

El estand madrileño, cuenta con un diseño moderno y vanguardista inspirado en uno de los grandes acontecimientos que acogerá la capital este 2026, el Gran Premio de Fórmula 1. La innovación y la tecnología es uno de los reclamos de este espacio, que ofrece una actividad interactiva en la que dos brazos robóticos brindan un espectáculo coreografiado mientras los asistentes descubren las propuestas especializadas de Madrid. Una original instalación que les adentrará en sus enclaves Patrimonio Mundial de la Humanidad y vinculados con la realeza, sus museos y espacios artísticos, su gastronomía, sus barrios y tradiciones, sus espacios verdes, su agenda cultural y de ocio, su oferta familiar o de compras.

El espacio, que está compartido con la Comunidad de Madrid, ha sido construido con materiales reciclados y reciclables, manteniendo el compromiso de ambas administraciones con la sostenibilidad y dispone de un auditorio, salas de networking para reuniones de trabajo y eventos de pequeño formato y mostradores de información turística.

Novedades culturales y dinamizaciones

La Cofradía gastronómica del cocido madrileño, que integra a profesionales del sector hostelero para promover uno de los platos más representativos de la cocina de la capital, realizará hoy una presentación sobre las actividades de esta entidad y hará entrega de los títulos de Cofrades de Honor a personas e instituciones vinculadas al sector de la gastronomía.

El estand madrileño permitirá descubrir, durante la jornada, una de las novedades que ha preparado para este año una de las grandes instituciones culturales de la capital, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se trata la exposición ‘Bellezas del mundo flotante’, que podrá visitarse del 25 de febrero al 31 de mayo y reunirá más de 70 obras maestras de los grandes artistas de la edad de oro del grabado japonés, entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX.

Desde el espacio de Madrid en la feria de turismo, se ofrecerán experiencias y actividades para difundir algunos de los principales activos gastronómicos, de ocio o comerciales de Madrid a lo largo de toda la celebración de FITUR.

Reconocimientos al sector turístico y nuevas propuestas de turismo audiovisual

El estand madrileño será escenario esta tarde de la entrega de dos reconocimientos de referencia del sector turístico, los premios Madrid Acoge y Hermestur (16:00 horas), ambos impulsados por la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT). El premio Madrid Acoge, que cuenta con el patrocinio del Área Delegada de Turismo, distingue la labor de jóvenes profesionales dedicados a la acogida y atención al visitante. El XXVI premio Hermestur reconoce la excelencia profesional, el esfuerzo asociativo y los valores humanos en el ámbito del sector turístico.

Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área Delegada de Turismo, expondrá sus principales líneas de actuación para la promoción de la capital a través de series y películas rodadas en sus diferentes zonas turísticas con la presentación ‘Turismo y Patrimonio audiovisual’ (16:30 horas). En el encuentro, se informará acerca de los nuevos folletos sobre Usera y Madrid Río que está desarrollando y del acuerdo que ha firmado con FlixOlé y la productora Aduna Servicios y Producciones para la coproducción de un documental creativo dirigido por Javier Morales, con el objetivo de promocionar el patrimonio audiovisual de la ciudad. El proyecto, con el título provisional Madrid Collage y elaborado a partir de imágenes de películas filmadas en la ciudad, se presentará en 2026.