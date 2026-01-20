Baleares presenta en FITUR 2026 Madrid su apuesta por el turismo cultural

martes 20 de enero de 2026 , 09:00h

Las Islas Baleares participan en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, con una propuesta centrada en la cultura como elemento clave de su estrategia turística y como palanca fundamental para avanzar en la desestacionalización del destino.

Bajo el título “Islas Baleares, la cultura como clave de la desestacionalización”, el archipiélago se presenta como un referente en turismo cultural, un segmento que permite disfrutar de las islas durante todo el año y contribuye a una redistribución más equilibrada de los flujos turísticos, en línea con un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y el valor añadido.

La cultura se sitúa así en el centro del posicionamiento turístico de las Islas Baleares como un factor de diferenciación y cohesión territorial. La riqueza patrimonial, artística y creativa del archipiélago —desde sus conjuntos históricos y su arquitectura hasta sus museos, festivales y espacios expositivos— se ha convertido en uno de los ejes

En este contexto, el miércoles 21 de enero tendrá lugar la presentación institucional del Govern en el stand de Islas Baleares. El acto contará con la participación de la Margalida Prohens, presidenta de las Islas Baleares, y del Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear. Durante la presentación se pondrá en valor la apuesta del destino por el turismo cultural y se dará a conocer la nueva campaña publicitaria de las Islas Baleares, centrada en la cultura como eje estratégico del modelo turístico.

Asimismo, el Govern de les Illes Balears impulsa la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, una meta que simboliza la madurez de un modelo turístico que no busca crecer en volumen, sino en calidad, autenticidad y excelencia. Esta visión se extiende al conjunto del archipiélago, favoreciendo un equilibrio territorial y una identidad compartida basada en el talento, la creación y el patrimonio.

Programación experiencial durante FITUR 2026

La participación del archipiélago en la feria se completará con una programación experiencial que refuerza el vínculo entre cultura, territorio y gastronomía. Cada día de la feria contará con la presencia de un chef afincado en cada una de las islas, que elaborará propuestas culinarias a partir de producto local y de temporada, maridadas con vinos de cada isla.

El primer día, el producto de Mallorca y los vinos de la IGP Mallorca serán los protagonistas de la mano del chef Javier Hoebeeck, que guiará a los asistentes en un viaje sensorial a través de productos icónicos como la ensaimada, los productos del mar, el tomate de "ramellet" o la sobrasada. También se presentará la feria gastronómica dedicada al atún "blue finn" local, Sabors de la Badia, que se celebrará en mayo de 2026 en Pollença.

El segundo día, la tradición menorquina será la estrella en una experiencia sensorial a cargo del chef Patrick James, que presentará productos icónicos como el queso Mahón y la vaca roja menorquina, en armonía con vinos excepcionales de la IGP Vino de Menorca.

El tercer día, la gastronomía ibicenca y formenterense será protagonista, con talleres dirigidos por el chef Óscar Molina, donde se explorarán los sabores más emblemáticos de las Islas Pitiusas, como la miel, el pescado seco y las hierbas ibicencas. Todo ello acompañado por vinos de las IGP de Ibiza y Formentera.

Durante el fin de semana los sabores mallorquines serán reinterpretados por los chefs Ariadna Salvador y David Moreno, quienes explorarán ingredientes locales como la almendra, el aceite de Mallorca y el cerdo negro mallorquín en un ambiente dinámico y cercano. Los vinos de la DOP Binissalem serán los compañeros ideales para estas experiencias culinarias.

Todos los talleres estarán limitados a 25 plazas gratuitas, con reserva previa a través de este enlace.

Con su participación en FITUR 2026, las Islas Baleares refuerzan su imagen como un destino turístico que apuesta por la sostenibilidad, la cultura y el cuidado de su entorno natural, destacando la riqueza y autenticidad de su producto local.