Celebrar San Valentín en el hotel Box Art La Torre con flores y burbujas

Para celebrar el mes del amor, el Club Esencia y Box Art Hotel La Torre han programado dos entregas (6 y 14 de febrero, de 20:15h a 22:15h.) de un original y exquisito taller para disfrutar en pareja, y guardar en la memoria:

De la mano de Adelaida Ros, alma y responsable de Querida Flowers, los asistentes se sumergirán en el arte de la composición floral desde lo cercano y lo creativo, para crear cada uno su propio bouquet. Y mientras las manos trabajan, los asistentes disfrutarán del elegante y delicado champagne Perrier-Jouët, que marida a la perfección por su marcado carácter floral.

Esencia Club en Box Art La Torre:

Nacido con la misión de redescubrir lo auténtico en un mundo saturado de opciones, el Club Esencia posee su sede social en el hotel Box Art La Torre, un espacio que celebra la verdadera esencia de lo cuidado y lo exclusivo. Contando con la participación de los propietarios de la cadena, ofrece beneficios a sus socios como upgrades y obsequios durante su alojamiento, así como el acceso prioritario a todos los eventos organizados por el club – catas, audiciones y conciertos íntimos, talleres, charlas, rituales de bienestar–, siempre propuestas con plazas muy limitadas, creadas con mimo y buen gusto.

Además de concebirse como un punto de encuentro inmejorable y el mejor escenario posible para este tipo experiencias, Box Art La Torre cumple con otro de los pilares fundamentales de Esencia Club, como es la gastronomía como forma estar, de celebrar y de compartir. Y lo es por alojar el restaurante KOMA, recomendado todos los años en la guía Michelin, cuya cocina se resumen en una experiencia sensorial, cercana y sin artificios. Trabajando con producto excelente, una técnica cuidada y una creatividad que no grita, pero seduce, en KOMA cada plato tiene una historia, y cada menú una intención.