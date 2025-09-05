Con Schwarzenegger como invitado de honor de la San Diego Comic-Con de Málaga

viernes 05 de septiembre de 2025 , 08:49h

El día está cerca: San Diego Comic-Con Málaga ha presentado los aspectos clave de lo que será un momento único para los fans del entretenimiento y la cultura pop de Europa, y revela el nombre de su invitado de honor en esta primera edición: Arnold Schwarzenegger, leyenda del cine de acción en Hollywood y todo un icono de la cultura popular.

Además de él, serán muchas más estrellas las que se acerquen a los fans entre los días 25 al 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

El anuncio se ha realizado durante la presentación a medios de comunicación realizada en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero de San Diego Comic-Con Málaga.

Porque la primera vez que el San Diego Comic-Con sale de Estados Unidos, será en la ciudad andaluza donde ocupará más de 80.000 m2 dedicados al entretenimiento y la cultura popular para todos los públicos…

SAN DIEGO COMIC-CON MÁLAGA SE VIVE A LO GRANDE

San Diego Comic-Con Málaga está diseñada para pervivir en la memoria de los fans durante toda la vida: un parque temático experiencial que recibirá a más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes durante los cuatro días y que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y añade una extensión de 22.000 m2 de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica, y un escenario propio. Un total de 80.000 m2 entre los que se encuentra el escenario principal de San Diego Comic-Con Málaga, con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los mejores juegos de mesa.

Además, la experiencia San Diego Comic-Con Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai, Funko o Nintendo estarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades y ofreciendo toda una programación paralela para que, una vez cruzas el umbral de San Diego Comic-Con Málaga, la diversión y el entretenimiento te acompañe en todo momento.

300 HORAS DE CONTENIDO

Si el recinto de San Diego Comic-Con Málaga es grande, el contenido lo es aún más: 300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming…

Así hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia San Diego Comic-Con Málaga a gusto de cada asistente.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se suman otros nombres del mundo del Cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: Tron: Ares y Predator Badlands, cuyas impresionantes presentaciones quedarán guardadas en la memoria de los asistentes para siempre. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, su aclamada antología animada cuya visión única contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo Star Wars.

Arnold Schwarzenegger

De leyenda del culturismo a icono de Hollywood y gobernador de California, la trayectoria de Arnold Schwarzenegger es la definición misma de una vida extraordinaria. Su carrera ha marcado a generaciones e inspirado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de la cultura popular contemporánea.

En el cine, Arnold Schwarzenegger ha dado vida a personajes que ya forman parte de la memoria colectiva. Papeles inolvidables en películas como Terminator, Predator o Desafío total lo consolidaron como estrella internacional y lo convirtieron en un referente indiscutible del cine de acción. Su carisma, su fuerza y su capacidad para trascender la pantalla lo llevaron a convertirse en un icono global, reconocible incluso por quienes nunca han visto sus películas.