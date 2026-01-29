La11ª edición de GastroPirineus se celebrará en la estación de esquí Boí Taüll

jueves 29 de enero de 2026 , 08:15h

Los próximos 1 y 2 de marzo, la estación de esquí de Boí Taüll, en la Vall de Boí, se transformará en el escenario de la undécima edición de GastroPirineus. Esta cita anual, consolidada como el gran escaparate de la cocina de montaña, aterrizará en el corazón del Pirineo de Lleida para ofrecer una experiencia en la que el producto de proximidad, el talento culinario y el paisaje nevado convivirán en armonía, en una edición que, sin duda, será única. Unas jornadas en las que los amantes de la nieve y del esquí podrán disfrutar de las sesiones de cocina en directo de cocineros y cocineras de todo el Pirineo, y que se cerrarán con un broche final de auténtica altura: la sesión de Oriol Castro, chef de Disfrutar***.

Cocina de altura a pie de pistas

GastroPirineus 2026, que cuenta con Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) como principal patrocinador, junto con el Departamento d’Agricultura de la Generalitat, la Diputación de Girona y los Consejos Comarcales del Alt Urgell, la Alta Ribagorça y la Cerdanya, además del IDAPA, aprovechará la magia de este invierno de grandes nevadas para celebrar sus sesiones de cocina en directo en una estación de esquí catalana en pleno funcionamiento. Así, los asistentes podrán disfrutar de los aromas de la mejor cocina de proximidad, mientras los esquiadores se deslizan por las mágicas y nevadas montañas de Boí Taüll, creando una atmósfera vibrante y absolutamente innovadora.

La tradición pirenaica frente a la vanguardia mundial

La esencia de GastroPirineus 2026 sigue siendo la misma desde su génesis en 2016: dar visibilidad a todo el ecosistema gastronómico de los Pirineos, desde los fogones hasta los productores. Como primer y único evento de cocina de montaña, el certamen refuerza este año su carácter territorial e itinerante por toda la cordillera, y consolida su vínculo indiscutible con el territorio y la vida en la alta montaña.

Así, esta 11ª edición será un auténtico puente entre la tradición pirenaica y la vanguardia mundial. La excelencia internacional llegará de la mano de la innovación y creatividad de Disfrutar*** (Barcelona). La sesión de Oriol Castro, chef del mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best 2024, pondrá el broche final de lujo a las jornadas el lunes 2 de marzo. Pero el listón de prestigio estará muy alto desde el inicio: el domingo 1 de marzo, el maestro chocolatero Oriol Balaguer ofrecerá una sesión en la que volverá a demostrar por qué es un referente mundial de la pastelería. Será una jornada inaugural excepcional en la que la dulzura de Balaguer convivirá con la maestría y el dominio del producto de proximidad de grandes profesionales de la cocina de alta montaña.

Y es que el talento de los cocineros y cocineras del Pirineo y los productos de la tierra serán los ejes vertebradores de un programa que arrancará con la cocina de autor de Eli Farrero, del restaurante El Ventador (Barruera) —Premio Revelación 2022 de la Academia Catalana de Cocina—. Le seguirá la propuesta de cocina de proximidad de la Vall de Boí de la mano de Miriam Oliva, del restaurante L’Aüt, de Erill la Vall. También habrá espacio para la gestión del territorio con la sesión del chef Pere Malagelada (El Càntir) y Jaume Font, que llevarán el espíritu de Ramats de Foc hasta el escenario de GastroPirineus, antes de dar paso a la propuesta culinaria pirenaica del chef Axier Arbilla Arbizu, del restaurante Arbeletxe (La Seu d’Urgell).

La jornada del lunes continuará con la sabiduría del cocinero y ecologista Sergi de Meià (Fundació Coma de Maià), quien defenderá la cocina de producto y la filosofía Slow Food; la tradición y la cocina aranesa con producto singular y de proximidad con Marcos Pedarròs, del restaurante Er Occitan (Bossòst); y la mirada puesta en el Pallars de la mano del chef Mariano Gonzalvo, del restaurante Lo Paller de Coc (Surp). Y antes de la sesión de clausura, Patrick Torrent, director ejecutivo de la Agència catalana de Turisme, repasará las principales actuaciones que el Gobierno está poniendo en marcha para poner en valor el territorio, la cocina y el turismo enogastronómico.

Y todo ello, en un entorno privilegiado, a pie de pistas de la Vall de Boí, un escenario exuberante de montañas nevadas y paisajes espectaculares donde el certamen refuerza su vínculo indiscutible con el territorio y la vida en la alta montaña.

Cenas de altura para una edición de altura

Como toda buena celebración, GastroPirineus se vivirá también alrededor de la mesa, con dos citas imprescindibles. La primera tendrá lugar el domingo por la noche, con la Cena Oficial en el restaurante L’Aüt (Erill la Vall), uno de los establecimientos de referencia de la Alta Ribagorça para entender la cocina de montaña desde una mirada contemporánea y comprometida con el territorio. La cena reunirá el talento de los chefs Eli Farrero, Sergi de Meià y el maestro pastelero Oriol Balaguer, en una velada concebida como una celebración del producto, el paisaje y la creatividad gastronómica.

El broche de oro de GastroPirineus 2026, que cuenta con la colaboración de firmas como Arroz Bayo, Estrella Damm, Cadí, Castey, la DOP Oli Terra Alta o el Grupo Rull, entre otras, lo pondrá la Cena de las Naciones la noche del lunes, una oda a los platos del territorio, a cargo de los restaurantes El Fai y Farré d’Avall, y que cerrará dos jornadas en las que la tradición y la vanguardia se habrán encontrado a más de 1.500 metros de altitud.

Más de una década manteniendo viva la cocina de los Pirineos

GastroPirineus nació en 2016 de la mano de GastroEvents, con el objetivo de dar a conocer la cocina y el producto de las zonas de montaña, y de poner en valor la cocina tradicional y autóctona de los Pirineos, elaborada con productos de cada una de sus comarcas, así como de poner en valor a las cocineras y cocineros que mantienen este patrimonio gastronómico que aporta identidad al territorio.

A lo largo de los años, GastroPirineus, con sus sesiones de cocina en directo que siempre pueden seguirse vía streaming a través del canal de YouTube de GastroEvents, ha puesto al alcance del público recetas, elaboraciones y técnicas que cocineros y cocineras de todo el territorio aplican en sus restaurantes. Por estas sesiones han pasado, de hecho, los mejores chefs del territorio, como Joan Roca (Celler de Can Roca***); Carme Ruscalleda; Carles Gaig (Gaig); Fina Puigdevall (Les Cols** y verde); Xesc Rovira (Fonda Xesc); Eduard Xatruch (Disfrutar***); Joel Castanyé (La Boscana* y verde); Martí Comamala (539 Plats Forts); Nandu Jubany (Can Jubany); Oriol Rovira (Els Casals* y verde); Víctor Torres (Les Magnòlies* y Quirat*); Jordi Juncà (Ca l’Enric*); Jeroni Castel (Les Moles*), entre muchos otros.

Desde sus inicios se planteó como un encuentro profesional itinerante, por lo que, año tras año, recorre las distintas comarcas de los Pirineos acercándose al público de cada lugar y facilitando así la participación tanto de profesionales como de público aficionado. La primera edición se estrenó en 2016 en La Seu d’Urgell. Al año siguiente se trasladó a Alp y Puigcerdà.

Berga fue la sede de la tercera edición, y llegó a la Vall de Núria para celebrar la cuarta edición. En los años 2020 y 2021, pese a celebrarse sin público, las jornadas se retransmitieron en directo desde Puigcerdà.

En 2022 se regresó a la presencialidad en la Vall de Núria; en 2023 se celebró en la estación de Port Ainé 2000; y en 2024 en Vallter 2000, Setcases y Camprodon.

La edición número 10 se celebró en otro escenario de lujo, la estación de esquí de La Molina.