Vueling lanza el próximo verano una nueva ruta entre Sevilla y Niza

miércoles 28 de enero de 2026 , 08:30h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, lanza una nueva ruta de verano entre Sevilla y Niza (Francia), que reforzará la conectividad internacional de la capital andaluza durante la próxima temporada. Los billetes ya están a la venta desde hoy en la web de Vueling y a través de los canales habituales.

La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, y estará operativa para volar a partir del 2 de junio. Con este nuevo enlace, Vueling amplía su oferta internacional desde Sevilla, facilitando el acceso directo a uno de los principales destinos de la Costa Azul.

La compañía ha anunciado recientemente la incorporación, este verano, de la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete vuelos a la semana, que se suman a los 9 vuelos semanales hacia Londres-Gatwick, fortaleciendo así la conectividad de la capital andaluza con el Reino Unido. Asimismo, reforzará su operativa con París-Orly y operará hasta 17 frecuencias semanales este verano.

La aerolínea incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, donde ofrece más de 2 millones de asientos durante el próximo verano, cerca de un 8 % más.