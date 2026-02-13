New Balance, nueva colección de Deichmann, estilo urbano, comodidad y actitud para el día a día

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE primer minorista de calzado de Europa presenta la nueva colección para hombre y mujer para esta temporada de la marca deportiva NEW BALANCE. Una propuesta que combina diseño contemporáneo, confort y una estética urbana pensada para quienes buscan el equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. Bajo el concepto “Find Your Balance”, la nueva colección apuesta por siluetas versátiles y actuales que se adaptan tanto al ritmo diario como a un estilo de vida activo, sin renunciar a la identidad icónica y característica de NEW BALANCE. Modelos en tonos neutros, materiales de calidad y líneas limpias definen una gama que encaja con cualquier look, desde el más casual al más urbano.

Find Your Balance. Estilo urbano, comodidad y actitud para el día a día. Los modelos de la colección tienen un precio comprendido entre 69,99€ y 79,99€, acercando las últimas tendencias en sneakers a un público amplio, fiel al compromiso de la marca con la moda accesible y de calidad, y ya están disponibles en tiendas físicas y en su canal de venta online.

Con esta colaboración, DEICHMANN refuerza su posicionamiento como marca referente en el calzado moderno, accesible y funcional, ofreciendo a todos sus clientes las mejoras propuestas alineadas con las principales tendencias del mercado.