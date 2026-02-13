Radisson Hotel Group amplía su red hotelera en España

viernes 13 de febrero de 2026 , 09:00h

Radisson Hotel Group sigue ganando impulso en España como parte de su estrategia de crecimiento, con expansión tanto en destinos vacacionales de alta demanda como en mercados urbanos clave. El Grupo mantiene un fuerte enfoque en el crecimiento a través de conversiones y en alianzas a largo plazo con propietarios y operadores locales con experiencia, reforzando así la relevancia de España como mercado prioritario.

En este contexto, en los últimos años Radisson Hotel Group ha ampliado de forma constante su presencia en el país y ha consolidado con éxito sus marcas de lujo, upper-upscale y lifestyle, entre ellas Radisson Collection, Radisson Blu y Radisson RED, al tiempo que refuerza su posicionamiento con las recientes incorporaciones de Radisson y Radisson Individuals. Esta estrategia continuará en los próximos años con la prevista apertura de Radisson Collection Madrid en 2028, un proyecto clave dentro del desarrollo del Grupo en España. Con estas incorporaciones, el portafolio del Grupo alcanza ya los 16 hoteles y cerca de 2.900 habitaciones, lo que subraya su compromiso a largo plazo con el mercado español y su confianza en la solidez del sector hotelero del país.

“Este impulso en España, marcado por nuestro debut en Tenerife, la próxima incorporación insignia de Radisson Oriente Hotel Barcelona en Las Ramblas y la fortaleza de nuestras alianzas con operadores locales consolidados, supone un nuevo hito dentro de nuestro plan de transformación a cinco años”, afirmó Valerie Schuermans, CDO Western Europe de Radisson Hotel Group. “Consolida nuestra presencia en destinos vacacionales y urbanos clave y refleja una estrategia de crecimiento sostenido basada en desarrollar las marcas adecuadas, en ubicaciones estratégicas y junto a socios locales de confianza. España continúa siendo un mercado prioritario para el Grupo, donde seguimos apostando por generar valor a largo plazo y ofrecer experiencias diferenciales a nuestros huéspedes.”

Debut en Tenerife, el primer resort Radisson en la isla

Radisson Resort & Residences Tenerife abrió a finales de 2025 tras una completa renovación y reposicionamiento, desarrollados en el marco de la alianza estratégica del Grupo con Canarian Hospitality, introduciendo el primer resort de la isla bajo la marca Radisson. Ubicado en una privilegiada localización en lo alto de una colina, el resort ofrece 242 unidades, entre habitaciones de hotel y apartamentos, muchos de ellos con balcones y terrazas privadas, además de dos restaurantes, un pool bar, una zona wellness y un salón de baile de 500 m² para eventos y reuniones.

El resort se encuentra a unos 25 minutos del Aeropuerto de Los Rodeos y a 1 hora del Aeropuerto Reina Sofía, con fácil acceso a atracciones clave de la isla, entre ellas Loro Parque, el Parque Nacional del Teide, Playa Jardín, La Orotava, Icod de los Vinos, Garachico y el Parque Rural de Anaga.

Hotel insignia en Las Ramblas: Radisson Oriente Hotel, Barcelona

Este impulso también incluye la firma de la conversión del Oriente Hotel Barcelona en Radisson Oriente Hotel, Barcelona, un hotel insignia de 144 habitaciones en Las Ramblas, cuya apertura está prevista para finales de 2026 en colaboración con la familia Gaspart. Situado en el emblemático Barrio Gótico, el hotel se someterá a una renovación integral y contará con gimnasio, rooftop bar y lobby bar. Además, disfrutará de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie de puntos de interés como el Mercado de La Boqueria y la Catedral de Barcelona.

Estas aperturas se suman a los recientes anuncios de expansión de Radisson Hotel Group en España, incluida la firma de Radisson RED Malaga, un hotel lifestyle de nueva construcción cuya apertura está prevista para el segundo trimestre de 2027. El establecimiento, con 102 habitaciones, está planificado para ofrecer restaurante y bar en planta baja, rooftop bar con piscina, espacios multifuncionales para reuniones y eventos, y un área dedicada de fitness y wellness, ubicado a pocos pasos de la Plaza de la Constitución, en el casco histórico de Málaga.

Próximas incorporaciones de Radisson Individuals

Esta estrategia de crecimiento se traduce en nuevos proyectos que refuerzan la presencia del Grupo en distintos destinos del país. Entre los hitos más recientes destaca la alianza con Blau Hoteles para la incorporación de Blau Gran Hotel Las Caldas (79 habitaciones) y Blau Hotel Las Caldas (77 habitaciones) a Radisson Individuals, ya abiertos dentro del complejo termal de Las Caldas, en el valle del Nalón, a unos diez minutos de Oviedo. En plena naturaleza asturiana, ambos hoteles ofrecerán una escapada de bienestar y montaña, con acceso a los históricos spas del complejo, instalaciones deportivas y rutas paisajísticas, además de buenas conexiones gracias al servicio de lanzadera al Aeropuerto de Asturias y acceso a Madrid en tren de alta velocidad en alrededor de tres horas.

Asimismo, Radisson Hotel Group colabora con Q Hoteles para la conversión del Hotel Lances de Tarifa (105 habitaciones), que se integrará en Radisson Individuals y abrirá a principios de 2026. Situado a solo 400 metros de la playa, el hotel reforzará la presencia del Grupo en el sur de España, con un diseño andaluz contemporáneo, terraza en la azotea, piscina exterior y zona wellness.