Juan Diego Flórez ofrecerá un recital en el Auditorio Nacional de Madrid

viernes 13 de febrero de 2026 , 08:30h

El próximo 11 de marzo el aclamado tenor Juan Diego Flórez ofrecerá un recital muy especial dentro del Ciclo IMPACTA que se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid para el que ya se han agotado todas las localidades.

El famoso artista peruano también ha colgado el cartel de ‘entradas agotadas’ en los otros recitales que ofrecerá en nuestro país: el 9 de marzo en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza y el 19 de marzo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Solo quedan algunas entradas para el recital del 13 de marzo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En esta gira el aclamado tenor interpretará un variado programa con obras de Ruperto Chapí, Amadeo Vives, Giussepe Verdi, Gioachino Rossini o Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado al piano por Vincenzo Scalera. Se podrán escuchar desde piezas operísticas como Se all’impero, amici Dei!, de La clamencia de Tito (Mozart) o Quell’alme pupille de La piedra de toque (Rossini) hasta temas de zarzuela como Por el humo se sabe dónde está el fuego de Doña Francisquita (Vives) o Flores Purísimas de El milagro de la virgen (Chapí).

El Ciclo IMPACTA contará en marzo con dos conciertos más: el día 3 el público podrá disfrutar de los jóvenes talentos Tarmo Peltokoski (el nuevo genio de la dirección) y Daniel Lozakovich (uno de los grandes violinistas de su generación) junto a la orquesta DKP Bremen; y el 23 de marzo el gran maestro Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion presentarán la Pasión según San Mateo de Bach. Más adelante, Janine Jansen y la Camerata Salzburg revolucionarán el Auditorio con su singular interpretación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi (26 de abril) y el director Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre presentarán un especial concierto de clausura sobre Händel que es pura espiritualidad (18 de junio).

Sobre Juan Diego Flórez

Juan Diego Flórez nació en Lima, Perú, en 1973. Desde muy joven comenzó a cantar y a tocar música popular y folclórica peruana. A los 17 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Lima y, tres años más tarde, obtuvo una beca para continuar sus estudios de canto en el Curtis Institute of Music de Filadelfia.

En 1996 realizó su debut profesional en el Rossini Opera Festival de Pésaro, sustituyendo con muy poco tiempo de antelación al tenor protagonista en el papel de Corradino en Matilde di Shabran. El éxito de esta presentación lo llevó, ese mismo año, a debutar en el Teatro alla Scala de Milán, en la ópera Armide de Gluck bajo la dirección de Riccardo Muti en la inauguración de la temporada. Estos primeros compromisos marcaron el inicio de una carrera internacional que lo ha llevado a los teatros de ópera más importantes del mundo.

A lo largo de su carrera, Juan Diego Flórez ha interpretado numerosos papeles del repertorio de bel canto, especialmente en óperas de Rossini, Bellini y Donizetti. En los últimos años ha ampliado su repertorio para incluir personajes de la ópera romántica francesa, como en Roméo et Juliette y Faust de Gounod, o Werther y Manon de Massenet, así como determinados roles en óperas de Verdi y Puccini.

La discografía de Juan Diego Flórez abarca una amplia variedad de grabaciones de óperas completas, álbumes en solitario y producciones audiovisuales, que han recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales. En 2024 fundó su propio sello discográfico, con el que debutó con un álbum dedicado a romanzas de zarzuela, acompañado por la Orquesta y Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú bajo la dirección de Guillermo García Calvo.