Explora Journeys, abre las reservas para su Viaje Mundial Inaugural

Explora Journeys, la marca de lujo del Grupo MSC, anuncia la apertura de reservas para su esperado Viaje Mundial Inaugural, que zarpará el 6 de enero de 2029.

Endless Worlds se realizará a bordo de EXPLORA I y recorrerá cuatro continentes y 63 destinos únicos, con estancias nocturnas en 12 de ellos, lo que permitirá una inmersión más profunda y prolongada. Este viaje de 128 días marca un hito clave para la marca y se caracteriza por 44 escalas inaugurales en destinos y regiones hasta ahora inéditos para Explora Journeys, desde el océano Índico, Australia y Nueva Zelanda hasta las aguas del Pacífico Sur y Perú.

Endless Worlds ha sido concebido como una travesía única y fluida, que invita a los viajeros a experimentar el mundo como una historia continua que se despliega a través del tiempo, las mareas y la magia silenciosa del océano.

Consciente de que el lujo del tiempo es algo profundamente personal, la marca ha diseñado tres opciones de duración dentro de Endless Worlds, ofreciendo flexibilidad en los puertos de desembarque para quienes deseen permanecer en Estados Unidos antes del cruce transatlántico de EXPLORA I. Los huéspedes podrán elegir el viaje mundial completo de 128 días desde Dubái hasta Barcelona (6 de enero – 14 de mayo de 2029), o bien optar por dos versiones ligeramente más cortas con la misma fecha de salida: un viaje de 112 días que finaliza en Nueva York el 28 de abril de 2029 y otro de 108 días que concluye en Miami el 24 de abril de 2029.

“Endless Worlds es una invitación a vivir el mundo como una historia ininterrumpida: un viaje que se desarrolla de forma gradual y elegante, con un fuerte énfasis en la continuidad”, afirmó Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Con la apertura de ventas, invitamos a nuestros huéspedes a asegurar su lugar en una travesía excepcional diseñada en torno al verdadero lujo del tiempo. Cada opción de viaje refleja los valores distintivos de Explora Journeys: descubrimiento sin prisas, curiosidad cultural, servicio intuitivo y una conexión profunda con el mar. Ya sea la tranquilidad espiritual de un templo balinés o la inmensidad del océano abierto, ofrecemos un santuario desde el que contemplar el mundo en su forma más auténtica”.

Siete pasajes: una aventura global

A lo largo de siete pasajes únicos, los huéspedes vivirán el mundo como un solo viaje continuo, un flujo ininterrumpido de inmersión y exploración.

De Dubái a Singapur (20 noches)

Un pasaje por tierras de mares iridiscentes y ciudades inspiradoras revela los paisajes desérticos de la península arábiga y los puertos especiados de la India, antes de navegar por las exuberantes costas de Sri Lanka y Langkawi.

De Singapur a Sídney (23 noches)

Un pasaje siguiendo el borde de Oriente descubre el espíritu radiante de Bali y los paisajes prehistóricos de Komodo y Papúa Nueva Guinea, para después recorrer la Gran Barrera de Coral hasta Sídney.

De Sídney a Auckland (14 noches)

Desde los viñedos urbanos de Australia hasta los majestuosos fiordos de Nueva Zelanda, pasando por los confines salvajes de Tasmania, un pasaje que se extiende por el arco sur pone el foco en los contrastes dramáticos del hemisferio sur.

De Auckland a Tahití (17 noches)

Un pasaje hacia el mar de las islas transporta a los viajeros a través de los tramos más azules del Pacífico rumbo a Fiyi y las Islas Cook, atravesando la serenidad turquesa de la Polinesia Francesa.

De Papeete a Valparaíso (14 noches)

En busca de revelaciones remotas, un pasaje para redescubrir horizontes perdidos une la calma coralina de Fakarava y el misterio solitario de Pitcairn con los ecos pétreos ancestrales de la Isla de Pascua.

De Valparaíso a Miami (21 noches)

Un pasaje para desvelar las múltiples Américas recorre la columna vertebral de Sudamérica. El tiempo prolongado en Lima permite una inmersión más profunda en el legado sagrado quechua de Cusco y Machu Picchu. El viaje continúa a través del prodigio de ingeniería del Canal de Panamá y revela la riqueza artística de Cartagena y las playas idílicas del Caribe.

De Miami a Barcelona (20 noches)

El capítulo final, un pasaje a través del mosaico atlántico, hace escala en Nueva York antes de cruzar el Atlántico hacia los picos volcánicos de las Azores. Las paradas en Lisboa y Cádiz preceden la llegada del barco a Barcelona.

Incluido para un viaje sin esfuerzo

El concepto Ocean State of Mind se define por un compromiso absoluto con la comodidad, que comienza mucho antes de avistar el primer horizonte. El servicio puerta a puerta de Explora Journeys gestiona cada detalle, desde vuelos internacionales en clase Business y traslados privados hasta la gestión de equipaje y visados, garantizando que los huéspedes lleguen a Dubái completamente despreocupados para su estancia previa al viaje y la bienvenida.

La experiencia effortless continúa a bordo con una cuidada selección de servicios incluidos, muchos de ellos exclusivos del viaje mundial. La propuesta distintiva de la marca incluye nueve experiencias gastronómicas, así como un programa de enriquecimiento cultural y entretenimiento con expertos y artistas de primer nivel, adaptado a cada destino. Los huéspedes recibirán además un crédito de experiencia de viaje de hasta 1.000 USD/EUR. También se incluyen aspectos prácticos como servicio semanal de lavandería y un completo programa médico.

La inmersión en cada región se completa con hasta siete experiencias en destino cuidadosamente seleccionadas y tres eventos celebratorios exclusivos en tierra, diseñados para fomentar una conexión más profunda con la cultura local.