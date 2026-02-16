Victoria Vera recibe la Biznaga Ciudad de Paraiso del Festival de Cine de Málaga

lunes 16 de febrero de 2026 , 08:15h

La actriz Victoria Vera será distinguida con la Biznaga Ciudad del Paraíso en el marco del 29 Festival de Málaga, uno de los reconocimientos honoríficos más relevantes del certamen, con el que se rinde homenaje a trayectorias artísticas esenciales para la cultura española.

El galardón le será entregado en un acto público que tendrá lugar el 9 de marzo a las 21:30 horas en el Teatro Cervantes, dentro de la programación oficial del Festival, como reconocimiento a una carrera marcada por la libertad creativa, el rigor interpretativo y una aportación decisiva al cine, el teatro y la televisión.

Victoria Vera es una figura imprescindible de la escena española. Inició su formación artística en la infancia con estudios de ballet clásico y consolidó su vocación interpretativa en la escuela de William Layton y Miguel Narros, bajo la disciplina del método Stanislavski. Tras su debut en el Teatro Experimental Independiente y su temprana consagración como protagonista de El diario de Ana Frank, desarrolló una trayectoria definida por la independencia, la exigencia artística y la coherencia profesional.

En el ámbito cinematográfico ha protagonizado títulos clave como Asignatura aprobada de José Luis Garci, nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera, o Testigo azul, seleccionada en el Festival de Berlín. Su proyección internacional la llevó a participar en coproducciones con Estados Unidos, Italia y México, trabajando junto a figuras de referencia del cine mundial y construyendo una filmografía que abarca desde el gran éxito popular hasta el cine de autor, social y de género.

En televisión, su interpretación en Cañas y barro la convirtió en un referente indiscutible, reconocimiento avalado con el TP de Oro a la Mejor Actriz Nacional. A lo largo de décadas ha formado parte de algunas de las producciones más relevantes de la historia audiovisual española y europea, además de desarrollar proyectos propios como productora y directora.

Sobre los escenarios, Victoria Vera ha destacado como actriz y empresaria teatral, apostando por textos de gran complejidad artística y recuperando obras fundamentales de autores exiliados o inéditos en España, labor que la consolidó como una figura clave en la renovación cultural de la Transición.

Tras un periodo de reflexión y trabajo interno, Victoria Vera inicia ahora una nueva etapa profesional orientada al desarrollo de proyectos propios y a una renovada conexión con el público. Este proceso creativo se articula en colaboración con IF Producciones, con quienes conforma un equipo profesional dedicado al desarrollo, producción y comunicación de sus próximos proyectos, consolidando una estructura estable para esta nueva fase de su trayectoria.

La Biznaga Ciudad del Paraíso reconoce no solo una carrera artística de primer nivel, sino también una forma de entender la cultura desde la libertad, la responsabilidad y el compromiso con el oficio.