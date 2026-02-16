Kasr el Yahud renace: renovado el emblemático sitio de bautismo en el río Jordán

lunes 16 de febrero de 2026 , 09:00h

El histórico enclave de “Kasr el Yahud – Cruce del Río Jordán”, uno de los lugares de peregrinación cristiana más relevantes del mundo, ha sido inaugurado tras una profunda renovación impulsada por los Ministerios de Turismo y de Protección Ambiental, la Administración Civil y la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 25 millones de NIS, fue presentado en una ceremonia oficial con la participación del Director General del Ministerio de Turismo, Michael Izhakov; el Subjefe de la Administración Civil, el Teniente Coronel L.; y la Directora General de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, Raya Shurki.

Infraestructura moderna al servicio de la espiritualidad

La intervención ha transformado por completo el entorno del sitio, combinando desarrollo turístico y respeto patrimonial. Las obras han incluido la mejora de accesos y carreteras, nuevas zonas de estacionamiento y trabajos de paisajismo, así como la construcción de un amplio edificio climatizado equipado con duchas de agua caliente y vestuarios.

Además, el complejo incorpora ahora un moderno centro de atención al visitante, una amplia plataforma de madera que facilita un acceso seguro al río, una pérgola destinada a la oración y diversas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los peregrinos.

Un lugar clave para el cristianismo

Kasr el Yahud es considerado, según la tradición cristiana, el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús hace casi dos mil años. Cada año, cientos de miles de fieles procedentes de todo el mundo acuden al enclave para sumergirse en las aguas del Jordán y vivir una experiencia espiritual única.

El ministro de Turismo, Haim Katz, destacó durante la inauguración que “la inversión en Kasr el Yahud, un sitio histórico para el pueblo judío y uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo, supone un paso más en el desarrollo y mejora de la infraestructura turística en lugares de fe y patrimonio. Nuestro objetivo es garantizar una experiencia de visita de alta calidad y plenamente accesible”.

Por su parte, Raya Shurki subrayó la importancia de preservar la esencia del enclave: “Se trata de uno de los lugares más espirituales y de mayor relevancia histórica del mundo cristiano. Nuestra misión es salvaguardar sus valores patrimoniales, naturales y paisajísticos, al tiempo que garantizamos una experiencia respetuosa, segura y cómoda para todos los visitantes”.

De instalaciones temporales a estándares internacionales

El sitio abrió por primera vez al público en 2009 con estructuras provisionales. Desde entonces, el número de visitantes no ha dejado de crecer, alcanzando en 2019 su máximo histórico, con cerca de un millón de turistas y peregrinos.

Tras esta renovación integral, Kasr el Yahud se posiciona como un destino adaptado a los más altos estándares internacionales. Además, está prevista la construcción de un auditorio climatizado que permitirá celebrar ceremonias y oraciones durante todo el año, así como la habilitación de un camino accesible hasta el agua para personas con discapacidad física.

Con esta actualización, el emblemático cruce del Jordán refuerza su papel como espacio de encuentro entre fe, historia y naturaleza, ofreciendo a los peregrinos una experiencia renovada sin perder la solemnidad que lo convierte en uno de los lugares más simbólicos de Tierra Santa.