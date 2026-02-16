Air France reforzará este verano su oferta de vuelos hacia Nueva York

lunes 16 de febrero de 2026 , 09:30h

Este verano, Air France ofrecerá hasta 11 vuelos diarios entre París-Charles de Gaulle y Nueva York, repartidos entre los aeropuertos de Nueva York JFK y Nueva York Newark.

París CDG - Nueva York-JFK: hasta 6 vuelos diarios de Air France, 4 de ellos en Boeing 777-300ER equipados con la nueva cabina La Première, complementados con 3 vuelos operados por Delta Air Lines, socia de Air France en el marco de la joint venture transatlántica.

París CDG - Nueva York-Newark: hasta 2 vuelos diarios de Air France.

Desde España, los viajeros podrán viajar el próximo verano a Nueva York con Air France desde 9 aeropuertos (Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia) con una conexión en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

En la ruta París CDG-Nueva York Newark, el programa se reforzará a partir del 1 de junio de 2026, con hasta dos vuelos diarios frente al único que había anteriormente. Los vuelos se realizarán en Airbus A350-900 equipados con las nuevas cabinas de viaje de la compañía, en particular el nuevo asiento Business dotado de una puerta. Este asiento también se ofrece en todos los vuelos desde/hacia Nueva York JFK. Esta segunda frecuencia diaria ofrecerá una flexibilidad sin precedentes a los viajeros de negocios, pero también a los clientes que viajan por ocio en esta línea.

Los aviones que operan vuelos desde/hacia Nueva York se están equipando progresivamente con el servicio wifi de alta velocidad gratuito de Air France. Air France es la primera gran aerolínea europea en ofrecer este servicio a bordo. La compañía tiene como objetivo implantarlo en toda su flota antes de que finalice el año.

Horarios de los vuelos desde/hacia Nueva York-Newark (en hora local):

AF0062: salida de París-Charles de Gaulle a las 12:30h., llegada a Nueva York-Newark a las 14:45h. del mismo día.

AF0063: salida de Nueva York-Newark a las 17:05h., llegada a París-Charles de Gaulle a las 06:10h. del día siguiente.

AF0064: salida de París-Charles de Gaulle a las 19:45h., llegada a Nueva York-Newark a las 22:00h. del mismo día.

AF0065: salida de Nueva York-Newark a las 23:55h., llegada a París-Charles de Gaulle a las 13:10h. del día siguiente.

Vuelos especiales entre Nueva York-JFK y Niza en junio

Un año más, Air France ofrecerá vuelos especiales entre Nueva York JFK y el aeropuerto de Niza Costa Azul con motivo del Festival Cannes Lions.

Fechas y horarios de los vuelos Nueva York JFK – Niza (hora local):

20 y 21 de junio de 2026: vuelo AF043 – salida de Nueva York (JFK) a las 16:30h., llegada a Niza a las 10:35h. del día siguiente.

25 y 26 de junio de 2026: vuelo AF042 – salida de Niza a las 12:00h, llegada a Nueva York (JFK) a las 15:00h del mismo día.

Los vuelos se operarán con aviones Boeing 777-300ER.

La conexión Nueva York JFK – Niza también es operada diariamente por Delta Air Lines, socio de Air France, y comercializada en código compartido por la compañía. Socio histórico del Festival de Cannes, Air France también ofrecerá en junio vuelos especiales entre Los Ángeles y Niza.