viernes 13 de febrero de 2026 , 10:00h

El 13º Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar tendrá lugar en el Centro de Congresos de Andorra la Vela (Andorra), del 25 al 27 de marzo de 2026. La región anfitriona es Ordino

1.2. Resumen del Congreso Título: 13º Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar

Fechas: 25–27 de marzo de 2026

Anfitrión: Ayuntamiento de Ordino · Andorra

Lugar de celebración: Centro de Congresos de Andorra la Vela

Organizadores: Gobierno y los siete Ayuntamientos de Andorra, ONU Turismo

Andorra reúne al mundo del turismo de montaña en una edición marcada por la inteligencia artificial y la desconexión consciente

Del 25 al 27 de marzo de 2026, Andorra volverá a situarse en el mapa internacional del turismo de montaña con la celebración del 13.º Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar, que tendrá lugar en el Centro de Congresos de Andorra la Vella, con Ordino como región anfitriona.

Lejos de ser un congreso puramente institucional, la cita se ha consolidado —desde su primera edición en 1998— como un auténtico laboratorio de ideas donde se encuentran destinos, empresas, expertos y responsables públicos para imaginar cómo será el turismo de montaña del futuro. Se espera la participación de unas 350 personas procedentes de administraciones turísticas, sector privado, ámbito académico y miembros afiliados de ONU Turismo, entidad que coorganiza el evento junto al Gobierno y los siete comunes de Andorra.

Montaña, tecnología y alma

La edición de 2026 pone el foco en uno de los grandes dilemas actuales del sector: cómo integrar la digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sin perder la esencia de los territorios de montaña.

El debate no se quedará en lo técnico. Se abordará el uso ético de la IA en la creación de contenidos, la gestión responsable de datos y el papel de los algoritmos en la construcción de la imagen de los destinos. En un momento en que la promoción turística está cada vez más mediada por plataformas digitales, la reflexión cobra especial relevancia.

Pero el Congreso también mirará en dirección opuesta: hacia la desconexión. Frente a la hiperconectividad, la montaña emerge como refugio emocional. El bienestar, el silencio, la pausa y la reconexión con la naturaleza serán ejes centrales de las conversaciones. Porque si algo ofrece el entorno alpino es precisamente aquello que la vida digital tiende a diluir: tiempo y profundidad.

Un foro con visión internacional

Con carácter bienal, el Congreso se ha convertido en una cita de referencia para quienes trabajan en destinos de nieve y montaña. Cada edición actualiza el debate según los grandes cambios sociales, económicos y de mercado, compartiendo buenas prácticas y modelos de éxito que responden a las nuevas demandas del viajero.

La creciente participación internacional confirma su relevancia en la agenda global del sector. Más allá de las ponencias, el evento funciona como espacio de networking, intercambio de experiencias y generación de alianzas que pueden marcar la evolución del turismo en territorios de montaña.

Con esta nueva edición, Andorra no solo ejerce de anfitriona, sino que reafirma su posicionamiento como destino innovador y punto de encuentro estratégico para el futuro del turismo de nieve, montaña y bienestar.

Una cita donde tecnología y naturaleza, datos y emociones, negocio y territorio se sientan en la misma mesa.