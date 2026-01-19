Air India y Singapore Airlines firman un acuerdo de cooperación

lunes 19 de enero de 2026 , 09:45h

Air India y Singapore Airlines (SIA) han firmado un acuerdo marco de cooperación comercial que allanará el camino para profundizar su larga relación mediante acuerdos comerciales conjuntos definitivos. Esta colaboración reforzada permite a las aerolíneas explorar formas de mejorar la conectividad entre Singapur y la India, lo que se traduce en más opciones y ventajas para los clientes.

El acuerdo ha sido firmado en Mumbai por el director ejecutivo y consejero delegado de Air India, Campbell Wilson, y el director ejecutivo de SIA, Goh Choon Phong.

Sujeto a las aprobaciones reglamentarias y a la firma de acuerdos comerciales conjuntos definitivos, las aerolíneas tienen como objetivo ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios, lo que permitirá conexiones fluidas y más opciones de rutas, y permitirá a los clientes reservar vuelos en ambas aerolíneas en un único viaje. Esta asociación también prevé una coordinación más estrecha de los horarios de vuelo entre Air India y SIA para mejorar la comodidad de los clientes.

También podría ampliarse para incluir una mayor participación cruzada en los programas de viajes corporativos de las aerolíneas con el fin de mejorar la oferta para los viajeros de negocios. Las aerolíneas estudiarán planes para mejorar progresivamente los privilegios más allá de las ventajas actuales de Star Alliance para los miembros de los programas de viajero frecuente Maharaja Club de Air India y KrisFlyer de SIA. Se anunciarán más detalles a medida que se vayan concretando los planes.

Air India y SIA también tienen previsto explorar oportunidades para ampliar el alcance de su cooperación en mercados clave, más allá de Singapur y la India, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias. Esto permitiría satisfacer la creciente demanda de conectividad global, apoyar el flujo de tráfico a través de los centros de operaciones de ambas aerolíneas y fortalecer los mercados de transporte aéreo de la India y Singapur.

En la actualidad, las aerolíneas comparten códigos en 61 puntos de 20 países y territorios. Esto es consecuencia de la ampliación en octubre de 2024 de su acuerdo de código compartido, que añadió 51 destinos internacionales y nacionales en ambas redes.

El Sr. Campbell Wilson, director ejecutivo y director general de Air India, ha declarado que “Air India mantiene su compromiso de ampliar su presencia global, tanto añadiendo nuevos aviones a nuestra propia flota como forjando alianzas comerciales más sólidas, especialmente con nuestras aerolíneas asociadas de Star Alliance. Nos complace llevar nuestra valiosa y duradera relación con Singapore Airlines al siguiente nivel a través de este nuevo acuerdo de cooperación comercial, que establece una plataforma clara y estructurada para que ambas aerolíneas exploren y definan futuras áreas de colaboración. Con este enfoque mesurado, nuestro objetivo es sentar unas bases sólidas para la creación de valor sostenible y a largo plazo para nuestros clientes y otras partes interesadas.”

El Sr. Goh Choon Phong, director ejecutivo de Singapore Airlines, ha afirmado que “Este acuerdo entre Singapore Airlines y Air India es la evolución natural de nuestra exitosa colaboración, que crea un valor genuino y ofrece mayores beneficios a los clientes. Se trata de una colaboración estratégica y beneficiosa para ambas partes que reforzará la conectividad entre Singapur y la India, apoyará el crecimiento del transporte aéreo y el turismo en ambos países y profundizará sus lazos comerciales y personales de larga data.”