Maldivas uno de los destinos favoritos de las los españoles para viajar en familia

martes 17 de febrero de 2026 , 09:15h

Con un clima estable, resorts concebidos como islas privadas y una operativa sencilla una vez en destino, Maldivas ofrece a las familias algo cada vez más valorado: la posibilidad de desconectar de la logística diaria y centrarse únicamente en disfrutar. Villas amplias, opciones interconectadas, actividades para todas las edades y propuestas que combinan tiempo compartido con espacios propios hacen que padres, hijos y abuelos encuentren su ritmo sin renuncias.

Dentro de este nuevo mapa del viaje familiar, Atmosphere Core se posiciona como uno de los grupos hoteleros que mejor interpreta esta evolución. Sus resorts en Maldivas comparten una misma filosofía: experiencias generosas, entornos seguros y un enfoque que entiende el viaje como algo que se vive juntos, pero a distintos ritmos. Tres de sus propuestas —muy diferentes entre sí— permiten ilustrar por qué Maldivas se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para las familias españolas.

Atmosphere Kanifushi Maldives: espacio, comodidad y vacaciones sin complicaciones

Ubicado en el atolón de Lhaviyani, Atmosphere Kanifushi Maldives se extiende a lo largo de una isla de casi dos kilómetros, una característica clave para quienes viajan en familia. El resort cuenta con 162 villas, muchas de ellas pensadas para alojar a familias, incluyendo opciones familiares de dos dormitorios e interconectadas, además de villas con piscina privada que facilitan la convivencia manteniendo la intimidad.

El concepto de todo incluido del resort, Kanifushi PlanTM, permite a las familias relajarse desde el primer momento, con una amplia oferta gastronómica, deportes, actividades acuáticas y un Kids Club que ofrece propuestas diarias para niños y jóvenes. Snorkel, excursiones en el océano Índico, deportes al aire libre y amplios espacios comunes hacen de Kanifushi una opción especialmente atractiva para familias que buscan comodidad, libertad de movimiento y una experiencia fluida.

Con la Semana Santa como telón de fondo, el resort refuerza este espíritu familiar con celebraciones especiales como la tradicional búsqueda del tesoro de Pascua y un Easter Brunch festivo, creando momentos compartidos que se integran de forma natural en la experiencia vacacional.

OBLU XPERIENCE Ailafushi: Maldivas en clave activa y desenfadada

A tan solo 15 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional de Malé, OBLU XPERIENCE Ailafushi propone una versión más dinámica y contemporánea del viaje familiar a Maldivas. El resort alberga 268 villas y habitaciones, incluyendo opciones familiares tipo dúplex, diseñadas para acoger a padres e hijos en un ambiente relajado y funcional.

Pensado para familias activas y, especialmente, para aquellas que viajan con adolescentes, Ailafushi destaca por su ambiente joven, su programación de actividades y su amplia oferta deportiva. Todo ello se articula en torno al Fushi Plan™, su plan todo incluido, que facilita la experiencia familiar al integrar alojamiento, restauración, bebidas y una cuidada selección de actividades, permitiendo a cada miembro de la familia disfrutar a su ritmo sin preocuparse por la logística diaria. El Kids Club con piscina, los deportes acuáticos, las zonas de ocio y los espacios para socializar convierten la isla en un entorno donde cada día ofrece algo diferente.

Durante Semana Santa, el resort suma un toque festivo con un almuerzo especial de Pascua y una animada fiesta de espuma en la playa con DJ, juegos y actividades pensadas para disfrutar juntos del espíritu más alegre de las vacaciones.

RAAYA by Atmosphere: una isla para compartir generaciones

En el atolón de Raa, RAAYA by Atmosphere ofrece una propuesta especialmente atractiva para el viaje multigeneracional. El resort cuenta con 167 villas, entre ellas amplias villas familiares de dos dormitorios, algunas con piscina privada, que permiten viajar juntos sin renunciar a la privacidad y al confort.

La experiencia en la isla gira en torno al RAAYA PlanTM, un plan todo incluido de enfoque premium que integra gastronomía, bebidas, actividades y experiencias, facilitando una estancia fluida y enriquecedora para familias de distintas edades. RAAYA by Atmosphere se distingue además por su carácter experiencial y por una oferta cuidadosamente pensada para cada generación: los más pequeños disfrutan del Discovery Den Kids Club y de su zona de juegos, mientras que adolescentes y jóvenes encuentran su espacio en el RAAYA Hub, con pistas de pádel, futsal, mini golf, circuito de skate, una nueva pista de BMX y completas instalaciones para buceo y deportes acuáticos. Más allá de las actividades individuales, la isla invita a reconectar a través de experiencias compartidas como sesiones de snorkel, avistamiento de delfines o celebraciones al aire libre bajo las estrellas.

La Semana Santa se vive en RAAYA como una celebración prolongada, con almuerzos temáticos, talleres creativos y un programa especial de actividades familiares a lo largo de toda la semana, reforzando el espíritu de conexión entre generaciones.

Un destino que responde a una nueva forma de viajar

Lejos de los tópicos, Maldivas se consolida hoy como un destino capaz de adaptarse a las nuevas dinámicas del viaje familiar. Espacio, seguridad, naturaleza y experiencias compartidas se combinan para ofrecer vacaciones en las que cada generación encuentra su lugar. Con propuestas diversas y complementarias, Atmosphere Core demuestra que el archipiélago puede ser el escenario perfecto para ese gran viaje en familia que muchas familias españolas ya están empezando a planificar para Semana Santa… y más allá.