Fundación ORCAM presenta su Ciclo de Conciertos en San Lorenzo de El Escorial

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) presenta la primera temporada de su Ciclo de Conciertos en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, cuya dirección artística acaba de asumir Alondra de la Parra, directora titular y artística de la ORCAM.

Este ciclo propone una serie de conciertos que se podrán disfrutar del 6 de marzo al 22 de diciembre de 2026.

Para Alondra de la Parra, directora artística del Teatro Auditorio desde noviembre de 2025, este ciclo es “el comienzo de una nueva emocionante etapa para la ORCAM, y una nueva fase para el Teatro Auditorio, con la que reforzamos nuestro compromiso de acercar la música clásica al mayor número de territorios y audiencias posibles”. “Somos la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, queremos y debemos llevar la música a todos los madrileños, además de al público que nos acompaña dentro y fuera de nuestras fronteras”, ha añadido la maestra.

El Ciclo ORCAM comenzará el viernes 6 de marzo en la Sala Sinfónica del Teatro Auditorio con un concierto dirigido por la maestra De la Parra en el que la Orquesta de la Comunidad de Madrid interpretará la espectacular Primera Sinfonía de Gustav Mahler, también conocida como “Titán”. Una obra en la que Mahler entreteje ironía, parodia y dramatismo en una visión ambigua de lo heroico, donde marchas distorsionadas y ecos de canciones populares se integran en un discurso sinfónico llevado al límite expresivo, dando forma a una de las declaraciones más personales del sinfonismo de fin de siglo. Alondra de la Parra y la Orquesta de la Comunidad de Madrid también interpretarán esta pieza el 10 de marzo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro de la temporada 25/26 de la ORCAM.

En Semana Santa se programarán tres conciertos pensados para disfrutar de la espiritualidad de estas fechas los días 1, 4 y 5 de abril. El miércoles 1 el Coro de la Comunidad de Madrid, acompañado por un conjunto instrumental de la ORCAM, interpretará las conocidas obras Stabat Mater de Pergolesi y Gloria de Vivaldi en un concierto dirigido por Javier Carmena que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Teatro Auditorio. El sábado 4 de abril la Sala de Cámara acogerá al Cuarteto Bretón -una de las formaciones camerísticas más destacadas y activas de España- con un magnífico programa compuesto por Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. Por último, el domingo 5 de abril se presentará un concierto en la Sala Sinfónica en colaboración con el Festival Internacional de Arte Sacro.

El sábado 16 de mayo, en plena celebración de las Fiestas de San Isidro, será la ocasión ideal para sumergirse en un programa especial de zarzuela con algunas de las obras más conocidas del género. El concierto estará dirigido por José Luis López Antón y contará con la participación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

El 5 de julio será el turno de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), que actuará bajo la batuta del director peruano Dayner Tafur-Díez en un concierto en el que se podrá escuchar la Sinfonía n.º 9 de Dmitri Shostakovich y la Sinfonía n.º 2 de Johannes Brahms. Dos días después, el 7 de julio, maestro y orquesta repetirán la actuación en el Auditorio Nacional de Música, dentro de la temporada 25/26 de la ORCAM.

La temporada continuará el 16 de octubre con un concierto dirigido por Alondra de la Parra. El Ciclo de Conciertos de la ORCAM en el Teatro Auditorio clausurará su primera edición el 22 de diciembre, con un concierto dirigido por Iván López Reynoso. El programa de estos dos últimos conciertos se dará a conocer próximamente.

2025 en la Fundación ORCAM: un año con actividades para todos los públicos

La Fundación ORCAM ofreció en 2025 un total 182 actuaciones en 20 espacios diferentes, con presencia en emplazamientos icónicos de Madrid como la Plaza Mayor; espacios buques insignia de la cultura como el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, Fundación Canal, Teatros del Canal o el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y en citas destacadas como la Hispanidad, Suma Flamenca o el Festival de Otoño.

La ORCAM también llevó la música a localidades de la Comunidad de Madrid como Aranjuez o Villaviciosa de Odón, y a ciudades españolas como Alicante, Pamplona, Valencia, Cuenca o Lugo, donde participó en el conocido Festival Bal y Gay. Asimismo, tuvo presencia internacional con su participación en el Festival de Música de Rheingau (Wiesbaden, Alemania) y en el encuentro Diálogos com e sem palavras (Guimarães, Portugal).

También destacan las interpretaciones que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid completó junto con artistas de gran prestigio internacional como la directora Laurence Equilbey, el violinista Guy Braunstein, la soprano Serena Sáenz, la mezzosoprano Gaëlle Arquez, el tenor Rolando Villazón, el barítono Matthias Goerne, o los directores como Christian Vásquez y Paul McCreesh entre otros.