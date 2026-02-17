Short Journeys, itinerarios por el mar para una experiencia más pausada

En un momento en el que los viajeros valoran la elección y las experiencias con significado, Explora Journeys, la marca de viajes oceánicos de lujo del Grupo MSC, presenta Short Journeys, una refinada serie de itinerarios seleccionados en el mar, diseñados para quienes desean adoptar un ritmo más pausado y vivir el viaje con una renovada profundidad e intención.

El arte de viajar con elegancia

A bordo de EXPLORA I y EXPLORA II, los huéspedes disfrutan de amplias suites frente al mar, una propuesta gastronómica de alto nivel, espacios dedicados al bienestar y áreas sociales cuidadosamente diseñadas que invitan a la contemplación y la relajación.

Cada detalle refleja el compromiso de la marca por ofrecer una experiencia fluida y elegante que cultiva el Ocean State of Mind.

La colección Short Journeys estará disponible a partir de marzo de 2026, con salidas seleccionadas desde Barcelona y otros puertos clave del Mediterráneo, así como la travesía transatlántica Miami–Cádiz.

EXPLORA I

25 de marzo de 2026: Barcelona, Marsella, Ajaccio, Livorno, Civitavecchia (4 noches)

29 de marzo de 2026: Civitavecchia, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona (4 noches)

2 de abril de 2026: Barcelona, Nápoles, La Valeta (4 noches)

29 de abril de 2026: La Valeta, Túnez (La Goulette), Ibiza, Barcelona (4 noches)

3 de mayo de 2026: Barcelona, Cádiz, Tánger, Motril, Cartagena (5 noches)

8 de mayo de 2026: Cartagena, Saint-Tropez, Montecarlo, Livorno, Civitavecchia (5 noches)

EXPLORA II

25 de abril de 2026: Barcelona, Montecarlo, Portofino, Civitavecchia (4 noches)

A través de Short Journeys, Explora Journeys amplía su portafolio manteniendo su enfoque distintivo del viaje oceánico, ofreciendo itinerarios más cortos que priorizan el confort, el espacio y el diseño cuidado que caracteriza a la marca.