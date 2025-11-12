WOW Porto abre las puertas de la exposición de piezas de LEGO®: BrickWorld

miércoles 12 de noviembre de 2025 , 09:15h

WOW Porto inaugurará, el 14 de noviembre, la exposición BrickWorld, en el Museo Atkinson, en Vila Nova de Gaia. Con escenarios construidos con piezas LEGO®, la muestra promete convertirse en uno de los programas culturales y familiares de referencia de estas Navidades.

WOW Porto inaugura una nueva exposición que promete marcar la agenda cultural y familiar de estas Navidades. BrickWorld estará abierta al público en el Museo Atkinson, del 14 de noviembre de 2025 al 22 de febrero de 2026, reuniendo creaciones únicas realizadas con piezas LEGO® y ofreciendo una experiencia inmersiva.

Una exposición única, creada especialmente para WOW Porto

Esta exposición es exclusiva e inédita, nunca se ha presentado en otro sitio, y ha sido concebida y montada especialmente para el Museo Atkinson. Entre las decenas de obras expuestas, destacan las construcciones dedicadas a la ciudad de Oporto, que incluyen una Torre dos Clérigos de 2,3 metros de altura, la Librería Lello y la Catedral de Oporto, todas ellas obras de Custódio Freitas, así como la Aldeia de Natal WOW Porto, de André Pires, cuya construcción llevó alrededor de 250 horas y cuenta con unas 150 000 piezas.

Algunas creaciones nunca se habían expuesto antes, como la Catedral de Oporto, la Torre dos Clérigos y un barco rabelo con la vela de la marca de vino de Oporto Taylor's. Otras se crearon especialmente para esta exposición, como el propio barco rabelo, la Aldeia de Natal y un castillo medieval. Este último es una creación de Nuno Sousa y se amplió en exclusiva para esta muestra.

BrickPlay: un espacio para crear, jugar e imaginar

Al final de la exposición, los visitantes más jóvenes podrán divertirse en BrickPlay, un área dedicada íntegramente a los niños, con mesas llenas de piezas LEGO® para construir, crear y jugar libremente. También habrá una zona para los más pequeños, solo con piezas LEGO® dobles, y un lugar para hacerse selfies y registrar el momento en familia.

Como recuerdo de la visita, todos los niños de entre 4 y 12 años recibirán además un kit de ladrillos.

Una experiencia completa y el regalo de Navidad perfecto

Al final del recorrido, los visitantes pueden visitar una tienda exclusiva donde encontrarán sets LEGO®, merchandising oficial de LEGO® y productos del Museo Atkinson. Es la oportunidad perfecta para encontrar el regalo de Navidad perfecto.

Una celebración oficial de la comunidad LEGO®

Esta exposición se realiza en colaboración con la Asociación Legango y la Comunidad 0937, lo que garantiza el más alto nivel de autenticidad, detalle y pasión en cada construcción.

Con tanto que ver y descubrir, WOW Porto invita a todos a pasar un día entero en el barrio cultural, comenzando por la exposición BrickWorld y continuando con la visita a los museos, restaurantes y otras experiencias, como el brunch temático, que hacen de WOW Porto un destino completo para toda la familia.

Workshop “Crea tu ladrillo de chocolate”

Para que la experiencia sea aún más deliciosa, WOW Porto presenta el workshop «Crea tu tableta de chocolate», que invita a los niños de entre 5 y 12 años a dar rienda suelta a su imaginación. Este workshop tiene una duración de 60 minutos, está disponible en la modalidad de visita a la exposición + workshop y tiene un coste de 15€.

BrickMarket WOW Porto, solo los días 15 y 16 de noviembre

Durante el primer fin de semana de la exposición, WOW Porto también promoverá la segunda edición del BrickMarket. Así, los días 15 y 16 de noviembre, de 10:00 a 18:00, habrá expositores y marcas, y se organizarán actividades para visitantes de todas las edades. El BrickMarket estará en Lemon Plaza y Street Market, y es el lugar perfecto para encontrar sets LEGO® raros y exclusivos.