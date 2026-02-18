La Fiesta de Purim, un homenaje al liderazgo femenino y al legado judío milenario

miércoles 18 de febrero de 2026 , 09:45h

La fiesta de Purim, que este año cae a comienzos de marzo, llenará las calles de Israel con alegres desfiles, coloridas procesiones y lecturas públicas del Rollo de Ester (la Meguilá). Junto a la emoción festiva, este año profundizamos en las raíces históricas de la festividad y en su figura central durante casi 2.500 años: la reina Ester.

Ester destaca como un modelo de ingenio y capacidad de elección. Su historia personal, la de una joven huérfana criada en la casa de su tío Mardoqueo y llamada a ocupar el centro del escenario de un imperio, es una lección de resiliencia extraordinaria. Salvó a su pueblo gracias a su fortaleza interior, su sabiduría y un coraje silencioso que se convirtió en parte inseparable de la identidad judía. Su presencia está tan profundamente grabada en nuestra cultura que innumerables mujeres judías a lo largo de las generaciones —y también hoy— llevan su nombre; cada año, miles de niñas eligen disfrazarse de esta valiente reina, manteniendo vivo su legado.

En la tradición judía, las mujeres ocupan un lugar de honor como catalizadoras del cambio. Ester es un eslabón central de una cadena eterna que incluye a las Matriarcas, Miriam la profetisa, Débora y Yael. Como dice el antiguo dicho sobre la redención de Egipto: «Por el mérito de las mujeres justas, Israel fue redimido». Su historia demuestra que la redención y el cambio nacen de la determinación, valores que resuenan en las mujeres a lo largo de la historia.

Este año, dado que el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) cae apenas unos días después de la festividad, se establece una conexión natural entre el ejemplo de Ester y las mujeres que hoy lideran en centros de influencia en todo el mundo. Este vínculo convierte a Purim en mucho más que una fiesta callejera: es un saludo al liderazgo que nació en las raíces de la Biblia y alcanza su máxima expresión en los logros extraordinarios de las mujeres actuales en la ciencia, la educación, el emprendimiento y la vida pública.

A continuación, un resumen de los eventos y celebraciones que llenarán el país de inspiración, tradición y alegría:

Jerusalén

Corazón de la vida cultural y festiva. Jerusalén, la ciudad donde se celebra Purim con una importancia histórica única, ofrece este año una experiencia extraordinaria, que fusiona la tradición ancestral con la visión artística moderna:

El Gran Desfile de Purim en la zona de los museos: El 4 de marzo de 2026, entre las 12:00 y las 15:00, Jerusalén acogerá el principal desfile de Purim en una nueva y céntrica ubicación: el Bulevar Ruppin en la zona de los museos. Este es el corazón cultural de la ciudad, rodeado por el Museo de Israel, el de las Tierras bíblicas y la Knéset. Bajo el lema "Un mundo de cuentos de hadas", el desfile presentará 30 exhibiciones artísticas originales en primicia mundial, incluyendo magníficas marionetas gigantes de hasta 8,5 metros de altura que representan personajes legendarios junto con obras de arte moderno. El evento incluye música en vivo, grupos de danza y orquestas callejeras que reflejan la rica diversidad cultural de Jerusalén. Tras el desfile, los participantes podrán continuar la experiencia de Purim con fiestas por toda la ciudad. El histórico mercado Mahane Yehuda se transforma en una vibrante celebración con música, baile y un ambiente carnavalesco único que se extiende hasta bien entrada la noche.

Tel Aviv

Carnaval urbano y celebraciones callejeras. La ciudad de Tel Aviv celebra Purim con una combinación de eventos comunitarios y multitudinarias fiestas:

Celebración familiar en el paseo Ayalon: El 2 de marzo de 2026, entre las 16:30 y las 18:00, el paseo albergará un colorido evento familiar de Purim ("Adloyada Happening") con espectáculos de malabarismo y globos aerostáticos, talleres creativos, pintacaras y zonas de juego interactivas. Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia festiva comunitaria en el corazón de Tel Aviv. Como cada año, los centros neurálgicos de Tel Aviv se transforman en enormes pistas de baile. Las tradicionales fiestas atraen a decenas de miles de personas con elaborados disfraces, que se fusionan con el ambiente festivo de la ciudad a través de música en vivo y DJs en una celebración de la libertad y la creatividad urbana.

Holon

La tradicional Adloyada Holon alberga su espectacular desfile anual de Purim, una de las celebraciones más impresionantes de Israel. El evento cuenta con miles de participantes, incluyendo grupos acrobáticos, conjuntos de música y danza, y las icónicas y coloridas exhibiciones gigantes que son el alma del espectáculo. Después del desfile, se celebra una fiesta callejera en el centro de la ciudad. Las exhibiciones permanecen abiertas al público hasta el final de la festividad.

Ashkelon

El 3 de marzo de 2026, el Ecoparque Ashkelon (celebración familiar) se convertirá en un colorido festival que combinará artistas callejeros, espectáculos de circo y teatro folclórico inspirados en la historia de la Meguilá, junto con música en vivo para toda la familia.

En la Ciudad Vieja, experiencia diurna y nocturna. Ese mismo día, en el histórico Mercado Viejo de Ashkelon, tendrá lugar una experiencia musical única que combina arte callejero con ambiente de carnaval. Este antiguo lugar crea una atmósfera especial que fusiona pasado y presente, con espectáculos al aire libre desde la tarde hasta la noche.

Tiberíades

Purim a orillas del mar de Galilea. El 3 de marzo de 2026, la antigua ciudad de Tiberíades albergará una magnífica celebración. El evento incluirá un colorido desfile por las calles principales de la ciudad, exhibiciones de arte callejero y actuaciones musicales en vivo con el mar de Galilea como telón de fondo.