La Ruta de los Castillos y Fortalezas, eje estratégico del turismo de Granada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado la 'Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia', una nueva propuesta turística que se integra en el proyecto estratégico 'Todos los caminos llevan a Granada' y que apuesta por la innovación digital, la valorización del patrimonio y el desarrollo de los municipios.

El acto institucional, celebrado en el Palacio de Neptuno de Madrid ante representantes del sector turístico, alcaldes y medios de comunicación, ha servido para dar a conocer este nuevo producto turístico estructurado, concebido como herramienta profesional y orientado tanto al visitante como a operadores especializados.

Los castillos de Granada tienen nueva ruta… ¡y promete aventuras!

Granada vuelve a sorprender. Esta vez lo hace invitándonos a viajar por el tiempo a través de murallas, torres y fortalezas con la nueva Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia, una propuesta que quiere convertir cada visita en una experiencia única.

El proyecto, impulsado por la Diputación y el Ayuntamiento dentro de la estrategia “Todos los caminos llevan a Granada”, nace con una idea clara: poner en el mapa (digital y emocional) el impresionante patrimonio defensivo de esta tierra de fronteras. Porque en Granada, la historia no se lee… se camina.

Una ruta que tú diseñas

La gran novedad es su plataforma digital (www.castillosdegranada.es), desde donde cada viajero puede crear su propio itinerario. ¿Te apetece una escapada exprés por fortalezas nazaríes? ¿Prefieres una ruta completa por varias comarcas? ¿Buscas combinar castillos con gastronomía o naturaleza? Aquí puedes elegir según ubicación, tipo de construcción o duración de la visita. Flexible, práctica y pensada tanto para viajeros curiosos como para profesionales del sector.

La idea es sencilla: que ningún castillo sea solo una foto bonita, sino una historia que descubrir y una experiencia que vivir.

Mucho más que piedras antiguas

Esta nueva ruta también mira al futuro. El objetivo es que estos monumentos se conviertan en motor para los pueblos de la provincia, atrayendo visitantes durante todo el año y generando nuevas oportunidades. Es una forma de viajar que mezcla patrimonio, tecnología e innovación, pero sin perder la esencia.

Granada quiere reforzar así su imagen como destino cultural de primer nivel, en un momento clave en el que la ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Y qué mejor carta de presentación que un legado defensivo que ha sido testigo de siglos de historia.

Una presentación con arte y emoción

La puesta de largo en Madrid no fue una simple presentación: incluyó una experiencia audiovisual inmersiva que recorrió la historia defensiva de la provincia utilizando el fuego como símbolo conductor. Y como broche final, la voz de la cantaora granadina Marina Heredia, con la imponente imagen del patio de armas del Castillo de La Calahorra de fondo.

Porque en Granada, hasta las fortalezas tienen duende.

En definitiva, esta nueva ruta no es un itinerario cerrado, sino una invitación abierta a explorar castillos a tu ritmo. Si te gusta viajar con historia, paisajes espectaculares y un toque de épica, Granada acaba de ponértelo muy fácil.