Almeida recibe a los reyes de España en el estand de Madrid en FITUR 2026

viernes 23 de enero de 2026 , 10:30h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha recibido hoy a los reyes de España en el estand de la capital, durante su recorrido inaugural por la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se celebra hasta el domingo 25 de enero en IFEMA Madrid.

La ciudad de Madrid continúa así con su agenda de actividades en la segunda jornada de la feria en la que está previsto que Madrid amplíe su red de colaboración con otros destinos internacionales, firmando un acuerdo en materia turística con el estado mexicano de Jalisco.

Entre las actividades previstas para este jueves en FITUR 2026, el Ayuntamiento presenta por la mañana, junto a la Dirección General de Comercio, las novedades de ‘Todo está en Madrid’ (12:00 horas), la plataforma municipal que se está consolidando como el gran escaparate digital para los comercios de la ciudad. Se mostrarán sus nuevas funcionalidades y páginas monográficas sobre ámbitos clave del comercio de proximidad.

El estand madrileño también acoge la presentación de Six, el musical (15:00 horas), a cargo de Julia Gómez Cora. Esta producción que ha ganado más de 35 premios internacionales, incluidos dos Tony Awards y una nominación al Grammy, se estrenará por primera vez en español en Madrid, el próximo mes de septiembre. Esta nueva propuesta del género musical, que podrá disfrutarse en el Teatro Gran Vía, ofrecerá una puesta en escena repleta de energía, humor y música contemporánea, en la que las seis mujeres de Enrique VIII narran la versión de su historia con el monarca.

Además, se expondrán las novedades de ADN Forum (15:30 horas), el evento creativo que posiciona Madrid como referente mundial del diseño y la innovación urbana, y se informará sobre la red social de viajes My Woolly (17:30 horas), una plataforma que permite a los viajeros descubrir, guardar y compartir experiencias 100 % reales organizadas por ubicación.

Para mostrar al público la oferta turística de la capital, las dinamizaciones en el estand madrileño estarán a cargo de Chocolatería San Ginés, la pastelería Lazareno Gourmet, los mercados de la Paz y Barceló y la bombonería La Pajarita, las tiendas Sandra Bewell, Guillén y Bayona, Karen Hallam y Sol & Rol. También habrá una actividad de caligrafía china impulsada por la Junta Municipal de Usera y la exhibición de uno de los leones del desfile del Año Nuevo chino madrileño, chulapas mostrando los componentes de la típica vestimenta madrileña y una actividad taurina virtual organizada por la Plaza de Toros Las Ventas.

Por su parte, la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogerá hoy un reconocimiento otorgado por la empresa de visitas guiadas Fun &Tickets por su contribución a la proyección de Madrid como destino turístico de referencia.