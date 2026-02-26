Tel Aviv 2026: orgullo, libertad e igualdad en la gran fiesta del Pride

jueves 26 de febrero de 2026 , 10:15h

El viernes 12 de junio de 2026, miles de participantes de Israel y de todo el mundo marcharán juntos por la emblemática costa mediterránea. El 28º Desfile del Orgullo de Tel Aviv recorrerá el paseo marítimo, culminando con la celebración en la playa del Parque Charles Clore.

El Orgullo de Tel Aviv es uno de los más vibrantes del mundo. Es una poderosa expresión de igualdad, visibilidad y aceptación, que refleja los valores de la ciudad y su compromiso continuo con la diversidad y la inclusión. El Desfile es uno de los eventos públicos más grandes y destacados de Israel. Su objetivo es conectar a diferentes comunidades y celebrar el orgullo.

El Pride se celebra en Tel Aviv desde 1998 y se ha convertido en una tradición consolidada, que atrae a residentes y visitantes de todo el mundo cada año. Con el paso de las décadas, Tel Aviv se ha convertido en un destino líder para viajeros LGBTQ+, conocido por su ambiente acogedor, su estilo de vida mediterráneo y su dinámica vida cultural y nocturna.

Como es habitual desde hace años, el Orgullo de Tel Aviv es más que una fiesta, más que un desfile o que un día. Durante una semana completa se celebrarán eventos en toda la ciudad antes del desfile. Estos incluyen programas culturales, encuentros comunitarios, conferencias y actividades centradas en la diversidad, las familias LGBTQ+ y las experiencias compartidas. Además, las empresas de ocio nocturno de Tel Aviv organizarán una amplia gama de fiestas y eventos especiales durante la semana del Orgullo.

Curiosidades del Tel Aviv Pride

La playa se convierte en fiesta global. Tras el desfile, miles de personas terminan bailando frente al Mediterráneo. Turistas que llegaron solos acaban formando grupos internacionales improvisados, compartiendo banderas y protector solar.

Propuestas sorpresa en la carroza ... porque el amor triunfa. En varias ediciones, parejas han aprovechado el paso por el paseo marítimo para comprometerse en pleno desfile, con DJ deteniendo la música unos segundos para amplificar el “sí”.

La abuela más aplaudida: Cada año aparece algún padre o abuela con pancartas de apoyo a sus familiares LGBTQ+. Suelen convertirse en protagonistas espontáneos y en las fotos más compartidas del día.

Diversidad visible: el Tel Aviv Pride es conocido por reunir a personas de distintas religiones, razas, orígenes o culturas celebrando juntos, algo que muchos asistentes describen como una experiencia única de convivencia.

Picnic en familia: Cientos de familias celebran un divertido picnic con actividades para niños y zonas de descanso. Celebrando la familia en todas sus opciones.