ANA BRENES, la cantaora referente en el flamenco catalán presenta LERIA

“LERIA” es una nana flamenca que representa el movimiento vital del Nacimiento, y será el primer adelanto de su primer disco “MIENTRAS CAMINO” que verá la luz en abril.

La cantaora, compositora y docente referente en el flamenco catalán, Ana Brenes (1991, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) nos presenta “LERIA”, que estará el 4 de marzo en plataformas.

Una nana que representa el inicio del camino, el origen… Inspirada por Valeria, sobrina de Ana, este cante, se dirige a la protagonista en segunda persona, como un mensaje de bienvenida, cuidado y protección. A través del canto de cuna, para el que se ha utilizado como único instrumento la voz, se anticipa el mundo que la espera, marcado por contrastes, desigualdades, belleza y violencia.

Dormir y soñar aparecen como refugio frente a esa realidad y como el primer espacio donde empezar a construirse.

El imaginario del videoclip amplía el sentido del cante hacia la idea de sobrevivir en un mundo construido desde lo masculino y subraya la necesidad de escuchar, proteger y cuidar a la niña que habita en cada mujer como forma de resistencia y continuidad (letra y música Ana Brenes).

En primicia, la cantaora estará presente dentro del marco del Festival FlamencON de su ciudad natal, Santa Coloma, presentando en directo los temas de su nuevo disco “MIENTRAS CAMINO” el 21 de Marzo en el Teatro Sagarra.

“Mientras camino” es un viaje íntimo y en movimiento por la vida, contado desde el imaginario de Ana Brenes, donde se entrelazan experiencias y pensamientos propios.

Todos los temas han sido escritos y compuestos por ella, y los palos flamencos han sido elegidos conscientemente por su relación con cada etapa del decurso de la vida, desde el nacimiento hasta el duelo.

El disco está concebido como una obra continua, sin interrupciones entre un cante y cante, de modo que la escucha se despliega como un único relato sonoro, reforzando su carácter de flamenco de autor.

En “Mientras camino” se complementan el flamenco tradicional, que no recurre a la fusión, con una mirada contemporánea: la de una mujer de 34 años que canta desde su tiempo y su sensibilidad. Poesía, sinceridad, crítica social y autocrítica conviven con fuerza y fragilidad en un diálogo íntimo junto a la guitarra de Toni Abellán. Amor, desamor, trabajo, disfrute, espiritualidad y memoria configuran un mundo interior vivo y en constante transformación.

“Mientras camino” nombra precisamente eso: aquello que está vivo, que avanza, que se construye mientras sucede.

Cabe destacar que en “MIENTRAS CAMINO”, primer disco de la cantaora, cada cante tiene 3 nombres.

El primer nombre es el capítulo, que sitúa la canción en un momento vital.

El segundo nombre es el título propio de la canción

Y el tercer nombre es el palo del flamenco