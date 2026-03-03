Longines, más de un siglo cronometrando la élite del esquí alpino

martes 03 de marzo de 2026 , 08:45h

Desde hace más de un siglo, la búsqueda de la precisión ha unido de forma inseparable a Longines con el esquí alpino de competición. Una alianza forjada en la innovación y el rigor técnico que comenzó en 1924, cuando la casa relojera suministró equipos de cronometraje para una carrera celebrada cerca de su manufactura en Suiza. Aquella primera colaboración marcaría el inicio de una relación destinada a redefinir los estándares del deporte.

El espíritu pionero de la firma volvió a manifestarse en 1937, durante los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino organizados por la Federación Internacional de Esquí en Chamonix. Allí, Longines introdujo por primera vez células fotoeléctricas aplicadas al cronometraje deportivo, una innovación que revolucionó la medición del tiempo y elevó la precisión a una nueva dimensión.

Hoy, la marca continúa a la vanguardia tecnológica como Socio Oficial de la FIS y Cronometrador Oficial de las Copas del Mundo y los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino. Su compromiso con la excelencia se refleja en desarrollos como el sistema Longines Live Alpine Data, que ofrece datos en tiempo real y análisis detallados del rendimiento, acercando la competición tanto a atletas como a aficionados.

Más allá de la tecnología, Longines reafirma su vínculo con el esquí apoyando tanto a talentos emergentes como a figuras consagradas del circuito internacional, entre ellas Mikaela Shiffrin y Marco Odermatt, símbolos de precisión, superación y excelencia.

En la intersección entre tradición e innovación, Longines sigue demostrando que, en el esquí alpino, cada fracción de segunda cuenta —y medirla con exactitud es todo un arte.