Oddný Arnarsdóttir: “Islandia es un destino fascinante durante todo el año”

En la última edición de FITUR, celebrada en IFEMA Madrid, Islandia volvió a posicionarse como uno de los destinos más magnéticos del panorama internacional. Naturaleza extrema, energía geotérmica, cultura vibrante y un firme compromiso con la sostenibilidad definen la estrategia del país nórdico.

Para conocer más sobre las oportunidades y novedades que marcarán el futuro turístico de esta isla, única en el Atlántico Norte, INOUTVIAJES con Oddný Arnarsdóttir, directora de Visit Iceland, el organismo oficial encargado de la promoción turística del país. Con una sólida trayectoria en comunicación y desarrollo de marca país, Arnarsdóttir lidera una estrategia que apuesta por la desestacionalización, la diversificación territorial y un modelo de viaje más consciente y pausado.

Bajo su dirección, Islandia no solo promociona sus icónicos glaciares, playas negras y auroras boreales, sino que impulsa nuevas rutas alejadas de los circuitos tradicionales, experiencias vinculadas al bienestar geotérmico y el auge del astroturismo en pleno máximo solar. Su mensaje es claro, ‘Islandia no es solo un destino para fotografiar, sino un lugar para vivir con intensidad en cualquier época del año’.

¿Qué cambios y nuevas experiencias definen la oferta turística de Islandia en 2026?

Queremos consolidarnos como un destino para los doce meses del año. Ese es siempre nuestro objetivo. En FITUR hemos presentado nuevas rutas para descongestionar las carreteras principales y animar a los visitantes a descubrir otras regiones, parques naturales y pequeñas localidades.

También hablamos mucho de sostenibilidad. La energía geotérmica es parte esencial de nuestra identidad. Estamos desarrollando nuevas experiencias vinculadas al bienestar, como un spa natural en el entorno del Círculo Dorado, integrado en pleno paisaje volcánico y alimentado por energía geotérmica sostenible. Es naturaleza en estado puro, pero con un enfoque responsable.

Islandia es un referente mundial en energía geotérmica. …

Así es. Disponemos de abundante agua caliente natural y la utilizamos no solo para spas, sino también como base de nuestra economía verde. Es una energía limpia que forma parte de nuestra vida cotidiana. El visitante puede disfrutarla en piscinas termales al aire libre, en plena naturaleza, tanto en verano como en invierno.

Islandia es uno de los grandes escenarios del cielo ártico. ¿Qué relevancia tiene el astroturismo?

Es fundamental. Estamos en pleno máximo solar (períodos de mayor actividad solar) y entre 2026 y 2028 viviremos uno de los mejores ciclos para contemplar la aurora boreal. Lanzaremos rutas especializadas y herramientas digitales para que los viajeros puedan planificar su experiencia con mayor precisión.

En verano la experiencia cambia por completo con el sol de medianoche. Islandia ofrece contrastes muy marcados según la estación, y eso la convierte en un destino fascinante durante todo el año.

¿De qué países proceden la mayoría de los viajeros que visitan Islandia?

Estados Unidos es nuestro principal mercado, con alrededor de 600.000 visitantes anuales. Le siguen Reino Unido, Alemania, Francia y China. España es un mercado que está creciendo de forma constante.

En 2024 recibimos 71.848 visitantes españoles, un 4,3% más que el año anterior, la cifra más alta desde que comenzamos a contabilizar datos en 2003. En 2025 ya hemos alcanzado los 75.000 turistas españoles.

¿A qué se debe ese crecimiento desde España?

Principalmente a la conectividad. Icelandair vuela todo el año desde Barcelona, Alicante, Málaga y Tenerife, con trayectos de poco más de cuatro horas. No estamos tan lejos como muchos piensan. Está previsto que en 2027 podamos contar también con conexión directa desde Madrid.

¿Qué busca el turista español cuando viaja a Islandia?

Principalmente naturaleza. Glaciares, playas negras, volcanes, cascadas… Es un paisaje muy diferente al que tienen en España. Pero también buscan bienestar y experiencias auténticas.

Además, el viajero español suele permanecer entre siete y nueve días, lo cual es ideal porque permite recorrer el país con calma.

¿Cómo debería plantear su viaje alguien que visita Islandia por primera vez?

Si es su primer viaje y dispone de tiempo, le recomendaría dar la vuelta completa a la isla, algo que requiere al menos ocho días para hacerlo sin prisas. Si el tiempo es más limitado, aconsejo elegir rutas menos habituales y, sobre todo, interactuar con la población local. Los islandeses somos gente cercana y nos encanta compartir nuestras historias.

Es importante viajar despacio. Las distancias no son enormes, pero hay mucho que ver y merece la pena detenerse.

La naturaleza es protagonista de la isla, pero ¿qué lugar juega la cultura?

Es muy importante. Tenemos numerosos festivales durante todo el año. Uno de los más conocidos es Iceland Airwaves, que se celebra en noviembre y reúne a artistas islandeses e internacionales.

En invierno organizamos el Festival de Luces, que transforma edificios e iglesias en instalaciones artísticas. Y en septiembre celebramos el Jólabókaflóð, la tradicional “inundación navideña de libros”. En Islandia la literatura es parte esencial de nuestra identidad: en Navidad casi es obligatorio regalar un libro.

También celebramos DesignMarch, dedicado al diseño, la arquitectura y la creatividad contemporánea, con eventos en distintas regiones del país.

Y para finalizar, ¿qué papel juega la cantante y compositora Björk en la identidad cultural islandesa?

Björk es nuestro mayor icono cultural y la persona islandesa más conocida internacionalmente. Pero en Reikiavik es simplemente una más. Puedes encontrártela en el supermercado o tocando en un pequeño pub. Eso dice mucho de nuestro país: somos una comunidad pequeña, apenas 390.000 personas, y muy cercana.