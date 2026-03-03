Propuestas teatrales de LaJoven

martes 03 de marzo de 2026 , 09:00h

¿Con ganas de teatro? Aquí compartimos varias propuestas teatrales de la mano de LaJoven para los próximos meses. No te pierdas el estreno de Invisible de Eloy Moreno, en la adaptación de Josep María Miró.

Informamos también de las obras que siguen girando en varias ciudades.

ESTRENO DE INVISIBLE

Llega el esperado estreno de Invisible, adaptación de la novela de Eloy Moreno que marcó a toda una generación. No te pierdas los estrenos en Madrid y Málaga.

¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? Invisible nos presenta una historia emocionante y diferente a través de los ojos de un niño que tiene un poder muy especial. El problema es que aún no controla bien esa extraordinaria habilidad. A veces, cuando más ganas tiene de volverse invisible, es cuando más gente le ve y otras, en cambio, cuando deseaba que todos lo vieran, a su cuerpo le daba por desaparecer.

MÁLAGA (Teatro Soho Caixabank) -6 y 7 de marzo-​​​​​​

MADRID (Teatro de la Abadía) -13 de marzo a 30 de abril-

REBELIÓN EN LA RED

GRANADA (Teatro Alhambra) -20 de marzo-

MADRID (Centro Cultural Paco de Lucía) -22 de marzo-

MARÍA ESTUARDO​

María Estuardo fue proclamada reina de Escocia con apenas seis días. Desde su coronación, María ya siempre será “la reina niña” y uno de los personajes más enigmáticos y apasionantes de su tiempo. Su fascinante vida ha cautivado a dramaturgos como Schiller, compositores como Donizetti, o escritores como Stefan Zweig. Quizá no haya ninguna mujer cuyos rasgos hayan sido trazados de una manera tan divergente: como asesina, como mártir, como necia intrigante o como santa celestial.

Jerez de la Frontera (Teatro Villamarta) -26 de marzo-

UN MONSTRUO VIENE A VERME​

Conor sólo tiene 13 años, pero sabe perfectamente qué va a pasar poco después de la medianoche.

Va a tener la misma pesadilla otra vez, esa "pesadilla llena de oscuridad, de viento y de gritos".

Ha sido así desde que su madre cayó enferma.

Aunque esta noche parece diferente. Conor escucha una voz que le llama desde el jardín. Frente a la casa, hay una antigua iglesia con su cementerio y un viejo árbol, un tejo que se ha transformado en un monstruo ante los ojos de Conor.

De la mano de esa criatura, Conor emprende noche tras noche una nueva aventura para huir de sus propios miedos hasta que reúna el valor suficiente para enfrentarse a su peor pesadilla, a su propia historia: la verdad.

Pamplona (Teatro Gayarre) -17 de abril-

Bilbao (Teatro Arriaga) -7 de mayo-

PRAGA, 1941​

La televisión informa que el transbordador “Columbia” ha sufrido un accidente al volver a la tierra tras una expedición lunar. En las noticias sale un dibujo que había llevado uno de los astronautas: el globo terrestre visto desde el espacio. Daniel, un chico que vive en Praga, reconoce el dibujo y cree que hay varios similares en el trastero de su padre. En efecto, allí encuentra una caja con láminas y libretas firmadas por un tal Petr Ginz.

Petr fue un chico que vivió seguramente en esa casa en 1941 cuando los nazis ocuparon la ciudad. Daniel, que tiene la misma edad que Petr, lee con incredulidad cómo era la vida en las calles por las que él pasea. La voz de los dos chicos empieza a fundirse y los límites entre el presente y el pasado cada vez parecen más difusos.

Daniel se pregunta qué hacer con el testimonio que ha encontrado por casualidad, si quedará algún superviviente de esa familia judía a la que entregar las pertenencias de Petr, o cómo conservar ese trozo de la historia.

Jaen (Festival OFF/ON Teatro) -19 de abril-