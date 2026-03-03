Por mis muertos: Pilar Albarracín interviene la colección de MATADOR en ARCOmadrid

martes 03 de marzo de 2026 , 08:00h

Del 4 al 8 de marzo en la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid, La Fábrica presenta Por mis muertos, una intervención realizada por la artista Pilar Albarracín (Sevilla, 1968) sobre la histórica revista MATADOR.

La obra, una pieza única que podrá visitarse durante toda la feria en el stand 9B29, presenta una antigua tinaja de la Orden de los Carmelitas del s.XIX de dos metros de alto sobre la que se clavan 28 cuchillos. En su interior, atravesados por esos puñales, los 28 números que componen una de las pocas colecciones completas que se conservan de la revista.

Con esta rotunda propuesta, y en línea con su estilo iconoclasta y provocador, Albarracín continúa el proyecto iniciado el año pasado con el artista Antoni Miralda, en el que cada año un artista realiza una intervención sobre una de las diez colecciones completas que se conservan de la revista.

Fiel al estilo plástico de la artista, Por mis muertos propone una imagen radical que es además una metáfora y una reflexión sobre la vida, el paso del tiempo y la memoria.

Tal y como explica Albarracín, la tinaja hace referencia al vino, pero también a la sangre, al útero, “un útero lleno de cultura, de ideas, de alimento”; una tinaja-útero que es apuñalada, “atravesada por la vida”: 28 puñales, 28 letras, 28 años, 28 Matadores.