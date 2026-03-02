TAP lanza nuevas rutas y servicios dentro de su estrategia 2026

lunes 02 de marzo de 2026 , 10:00h

TAP Air Portugal ha anunciado durante la feria BTL el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Lisboa y Orlando, que comenzará el 29 de octubre de 2026. En esta misma feria de turismo, que se lleva a cabo en la capital lusa, el CEO de la aerolínea Luís Rodrigues ha presentado un amplio conjunto de iniciativas estratégicas para el próximo año, que refuerzan la expansión internacional de la aerolínea, su creciente enfoque estratégico en Oporto y en la identidad portuguesa, así como su compromiso continuo con la mejora de la experiencia del cliente. Asimismo, este año TAP celebrará 60 años volando a Brasil, un hito histórico en su trayectoria.

Nueva ruta a Orlando

La nueva conexión directa entre Lisboa y Orlando comenzará el 29 de octubre de 2026, con tres vuelos semanales, los lunes, jueves y sábados. Con esta operación, TAP refuerza su posición en el mercado norteamericano y amplía su puente transatlántico.

60 años de vuelos regulares a Brasil y liderazgo reforzado

En 2026, TAP celebrará 60 años de vuelos a Brasil, su mayor mercado internacional y una conexión histórica que ha marcado la identidad de la aerolínea.

Para conmemorar esta fecha, TAP contará con dos nuevos destinos en el país:

Lisboa – Curitiba, a partir del 2 de julio de 2026, con tres vuelos semanales operados con aviones Airbus A330-200.

Lisboa – São Luís do Maranhão, a partir del 26 de octubre de 2026, con dos vuelos semanales operados con aviones Airbus A321LR.

La aerolínea también aumentará sus operaciones en el sur de Brasil a partir del verano, con la introducción de una cuarta frecuencia semanal en las rutas entre Lisboa y Porto Alegre y entre Lisboa y Florianópolis. Además, TAP refuerza sus operaciones en América con:

La ruta Oporto–Boston, que pasa a ser anual.

La reanudación de la conexión Lisboa–Caracas.

TAP con el Norte: plan estratégico dedicado a Oporto

En el marco de la estrategia “TAP con el Norte”, la aerolínea refuerza claramente su presencia en Oporto con nuevas rutas entre Oporto y Terceira (1 de julio), Oporto y Praia (2 de julio) y Oporto y Tel Aviv (25 de octubre), así como con el fortalecimiento de sus operaciones intercontinentales, convirtiendo la ruta Oporto–Boston en una ruta anual.

TAP también construirá un hub de Mantenimiento en Oporto, una inversión estratégica de 20 millones de euros que creará alrededor de 200 puestos de trabajo altamente cualificados.

Este conjunto de iniciativas refuerza la contribución de TAP al desarrollo económico y turístico del Norte, ampliando la conectividad de la región con los principales mercados internacionales.

Nuevas rutas europeas y refuerzo de la red nacional

Además del crecimiento transatlántico, TAP amplía sus operaciones en Europa y Portugal:

La nueva ruta a Atenas, desde Lisboa, a partir del 1 de julio, con cinco vuelos semanales (Airbus A320neo en verano y Embraer E190 en invierno).

La nueva ruta a Tel Aviv, desde Lisboa, que estará operativa a partir del 29 de marzo.

Las nuevas rutas desde Oporto — Terceira, Praia y Tel Aviv — complementan este refuerzo de la oferta. Por otro lado, la ruta Funchal – Faro también operará en invierno, con dos vuelos semanales, dejando de ser estacional y convirtiéndose en ruta anual.

Nueva cabina: más espacio, privacidad y confort

En el verano de 2026, TAP lanzará una nueva cabina situada entre la Clase Business y la Clase Económica, disponible en los aviones Airbus A330 y A321LR. Esta nueva clase contará con 12 asientos exclusivos y ofrecerá a los pasajeros:

Mayor privacidad

Facturación, equipaje y embarque prioritarios

Fast track

Menú premium con preselección

Kit exclusivo de amenities y auriculares premium

Acumulación adicional de millas

Mayor flexibilidad de tarifas

Esta iniciativa refuerza el compromiso de TAP de ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y personalizada.

Identidad portuguesa reforzada a bordo

TAP ofrece este año una nueva carta de vinos compuesta exclusivamente por vinos portugueses, con 55 referencias seleccionadas entre casi 1.300 propuestas y representando nueve regiones vinícolas nacionales. Esta carta se presentará a lo largo de 2026 en ocho categorías diferentes.

Los pasajeros también tendrán acceso a un mapa interactivo de enoturismo, disponible en el sistema de entretenimiento a bordo y accesible mediante código QR sin coste adicional.

La compañía mantiene su apuesta por la promoción de la gastronomía y los productos portugueses, renovando continuamente la oferta gastronómica a bordo con menús desarrollados por algunos de los chefs portugueses más prestigiosos.

La gastronomía portuguesa estuvo representada en la BTL por el chef Ricardo Luz, del Algarve, responsable de los menús de abril a julio de 2026; y por el chef António Galapito, de Lisboa, cuyos menús se servirán de diciembre de 2026 a marzo de 2027. Esta selección se completará en 2026 con la chef Rita Magro, de Oporto, cuyos menús estarán a bordo entre agosto y noviembre.

Alianzas estratégicas

TAP refuerza su compromiso con el deporte nacional mediante dos nuevas alianzas:

Aerolínea oficial del Team Portugal, acompañando al equipo durante el ciclo olímpico hasta Los Ángeles 2028.

Aerolínea oficial de la Selección Nacional de Fútbol, apoyando los ciclos mundialistas de 2026 y 2030.

Altitude Film Fest: tercera edición en 2026

En 2026, TAP organizará la tercera edición del Altitude Film Fest, su festival de cortometrajes que celebra el talento nacional y refuerza la misión de la aerolínea de llevar la cultura portuguesa al mundo. La iniciativa impulsa películas que destacan la cultura, las historias y la creatividad portuguesas.

2026, un año de ambición y expansión

Con este conjunto de iniciativas, TAP afronta 2026 con una estrategia centrada en la expansión sostenible, la promoción de la oferta portuguesa, el refuerzo de su histórica conexión con Brasil y la mejora continua de la experiencia del cliente, consolidando su papel como puerta de entrada de Portugal al mundo.